В свердловские села по программе «Земский работник культуры» привлекли первых специалистов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В 2025 году в сельских домах культуры, школах искусств и музеях Свердловской области ждут первых специалистов, привлечённых к работе по программе «Земский работник культуры».
Как сообщил в своём телеграм-канале врио губернатора Денис Паслер, с начала учебного года в малые города и сёла региона переберутся 15 работников культуры. Каждому из них обещают выплатить по одному миллиону рублей.
Также Паслер рассказал, что по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в текущем году также планируется трудоустройство более 200 специалистов, и по программе «Земский учитель» – ещё около 10 специалистов.
