В День города выбрали победительницу конкурса «Мисс Екатеринбург – 2025»

В Екатеринбурге выбрали победительницу городского конкурса красоты «Мисс Екатеринбург – 2025». Как сообщает пресс-службы конкурса, обладательницей короны стала Зоя Белоногова.Титул I вице-мисс присудили Марии Власко-Власенко, II вице-мисс — Софии Патрушевой. Звание «Мисс зрительских симпатий» получила Марина Кулижникова. Церемония награждения состоялась 16 августа в День города на главной сцене в Историческом сквере.Корону победительнице традиционно вручил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. На ближайший год Зоя Белоногова станет официальным лицом столицы Урала и будет представлять город на значимых мероприятиях. Победительнице 19 лет, она учится в УрФУ и мечтает стать писателем.Главным подарком для «Мисс Екатеринбург – 2025» стала поездка на двоих в Японию. Конкурс проводится с 1997 года при поддержке администрации города.