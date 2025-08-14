Театр балета «Щелкунчик» поделился планами на новый сезон

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Телеграм-канал «Екатарсис» сообщает о масштабном обновлении в детском театре балета «Щелкунчик». Здесь значительно поменялась команда отдела развития, что сразу отразилось на творческих планах театра и на способах взаимоотношения с публикой.Новый, 38-й сезон «Щелкунчик» собирается открывать в середине сентября показами спектакля «Дюймовочки», а в октябре зрителям представят масштабную постановку «Петрушка». Декабрь станет временем долгожданной премьеры «Щелкунчика» в новой интерпретации: история развернётся через взгляд современного подростка, а часть великой музыки Петра Чайковского прозвучит в джазовой обработке. Постановку готовит художественный руководитель театра Пётр Базарон, а также драматург Богдан Королёк и художник-постановщик Юлиана Лайкова.Ну, а весной, в мае 2026 года, театр представит новую версию «Мухи-Цокотухи» — спектакля, который станет данью памяти основателю театра Михаилу Когану.Кроме того, в программу нового сезона «Щелкунчика» входят лекции о балете в кофейне «Диалоги», издание к 80-летию Михаила Когана коллекционных билетов с архивными фото спектаклей, фестиваль детских балетных коллективов «Щелкунчик приглашает» и празднование дня рождения театра с экскурсиями за кулисы, выставками и прочими мероприятиями.К слову, билеты на осенние спектакли «Щелкунчика» уже можно прибрести в кассах театра.