В Ельцин Центре откроется выставка частных коллекций современного искусства

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

С 15 августа по 26 октября 2025 года в Арт-галерее Ельцин Центра в Екатеринбурге будет работать выставка «Искусство собирать искусство», посвящённая частным коллекциям современного искусства. Экспозиция будет доступна ежедневно в часы работы Ельцин Центра по входному билету в галерею.Проект представляет собой обзор института коллекционирования в Екатеринбурге. Помимо известных коллекционеров, заявивших о себе в 2000–2010-е годы, выставка демонстрирует работы молодого поколения собирателей, показывая их уникальный подход к выбору произведений и взаимодействию с художниками.В экспозиции объединены работы из коллекций Алека Девятаева, Ирины Кудрявцевой, Александра Елсакова и Маши Рыбы, Павла Неганова, Виктора Новичкова, Саши Салтановой, Анны Филосян и других коллекционеров. Каждая коллекция отражает индивидуальный вкус и характер своего владельца, а коллективное представление даёт возможность увидеть актуальные процессы в современном уральском и российском искусстве.В дополнение к экспонатам выставка содержит интервью с коллекционерами, которые рассказали о своих подходах к выбору произведений и дали советы по поиску предметов искусства.