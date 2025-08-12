Возрастное ограничение 18+
«Короткометражный» спектакль-клип о Янке Дягилевой покажут в Музее Андеграунда
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Вечером следующей среды (то есть, 20 августа) в рок-зале Музея Андеграунда пройдёт спектакль «Кукла, маска и гитара». Он посвящён культовой фигуре российской рок-сцены, поэтессе и рок-барду Янке Дягилевой.
Постановка режиссёра Полины Дмитриевой соткана из песен, дневников и воспоминаний о Янке Дягилевой — одной из ключевых фигур сибирского рок-андеграунда конца 1980-х. Её творчество объединяло протест и нежность, отчаяние и хрупкость, а песни вроде «От большого ума» и «Печаль моя светла» стали символами поколения, оказавшегося на переломе эпох. Несмотря на «короткометражность» спектакля (который идёт всего полчаса), «Кукла, маска и гитара» раскрывает глубокую личность Дягилевой, ушедшей из жизни совсем молодой и при достаточно загадочных обстоятельствах.
Перед спектаклем в лектории музея культуролог и музыковед Тимофей Чаплюк прочтёт получасовую лекцию о музыкальном наследии Янки. Начало мероприятия в 19.00.
Постановка режиссёра Полины Дмитриевой соткана из песен, дневников и воспоминаний о Янке Дягилевой — одной из ключевых фигур сибирского рок-андеграунда конца 1980-х. Её творчество объединяло протест и нежность, отчаяние и хрупкость, а песни вроде «От большого ума» и «Печаль моя светла» стали символами поколения, оказавшегося на переломе эпох. Несмотря на «короткометражность» спектакля (который идёт всего полчаса), «Кукла, маска и гитара» раскрывает глубокую личность Дягилевой, ушедшей из жизни совсем молодой и при достаточно загадочных обстоятельствах.
Перед спектаклем в лектории музея культуролог и музыковед Тимофей Чаплюк прочтёт получасовую лекцию о музыкальном наследии Янки. Начало мероприятия в 19.00.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Сегодня в Екатеринбурге появится скульптурный Б.У.Кашкин
12 августа 2025
12 августа 2025
Пересечения в творчестве фантаста-американца и скульптора-уральца поищут в Екатеринбурге
12 августа 2025
12 августа 2025
«Интердевочку» в Екатеринбурге можно будет увидеть бесплатно
13 августа 2025
13 августа 2025
Екатеринбуржцев научат танцевать польку и краковяк
13 августа 2025
13 августа 2025