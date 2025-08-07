Праздничную программу Дня города в Екатеринбурге завершат фейерверком

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В эту субботу, 16 августа, Екатеринбург отметит День города с размахом: на десятках площадок пройдут концерты, фестивали, спортивные турниры и творческие акции. По ожиданиям организаторов, участие в праздничных мероприятиях примут около полумиллиона горожан и гостей столицы Урала.Главная сцена откроется в 12.30 в Историческом сквере. Первым событием станет городская свадьба, за которой последует финал Международного фестиваля духовых оркестров. В 19.00 здесь же состоится финал конкурса «Мисс Екатеринбург» с гала-концертом, хедлайнером которого станет певица Алсу.Впервые одна из площадок развернётся на улице Архангела Михаила — фестиваль «Энергия» предложит авиашоу, стантрайдинг, мотофристайл и концерты Лёши Свика, Мота и Gayazovs Brothers. На улице Бориса Ельцина горожан ждут ретроавтомобили и чемпионат России по ралли «Эковер», а перед ККТ «Космос» пройдёт баскетбольный турнир 3х3.Летняя эстрада Литературного квартала станет детской зоной с театральными постановками и мастер-классами. Октябрьская площадь превратится в арт-пространство «Горожане» с конкурсами диджеев, кавер-групп, граффити и уличными танцами. Площадь 1905 года примет фестиваль «Завод» о промышленности города и концерт Славы Скрипки.Кульминацией же праздника станет шестиминутный фейерверк из 500 залпов над городским прудом, который начнётся в 22.30, — обещает грандиозное зрелище официальный портал Екатеринбург.рф.