В России стартовал грантовый конкурс игровых короткометражных фильмов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Фонд поддержки регионального кино совместно с киностудией «Red Pepper Film» объявил приём заявок на масштабный конкурс проектов игровых короткометражных фильмов. Тематика предложенных проектов должны касаться значимых и актуальных аспектов жизни современной России.Общий бюджет, выделенный на создание короткометражных фильмов, — 60 миллионов рублей. Победителями станут 12 проектов, каждый из которых получит по 5 миллионов рублей на реализацию. Требование к хронометражу фильмов — от 8 до 24 минут. А вот жанровых ограничений нет, но в приоритете социально значимые истории. Конкурсные работы желательно ориентировать на темы «Береги», «Действуй», «Изобретай», «Объединяй», «Помни», «Путешествуй», «Твори», «Цени» и «Учись», — предупреждают оргинизаторы.Участвовать в конкурсе могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в России. Вот только от жителей двух столиц — Москвы и Санкт-Петербурга — заявки не принимаются. Съёмки победивших проектов пройдут в регионах страны с участием популярных актёров и под кураторством специалистов «Red Pepper Film».Приём заявок проходит с 11 августа по 30 сентября. Очная защита и отбор победителей состоятся в октябре, а реализовать фильмы нужно будет до августа 2026 года. Подробности, регламент и форма подачи заявки доступны на сайте конкурса: fundregion.ru.Стоит отметить, что один из организаторов конкурса — киностудия «Red Pepper Film» и её главный режиссёр Иван Соснин — имеют прямое отношение к Уралу и Екатеринбургу. Компания была основана в 2006 году и большинство её фильмов снималось на территории Свердловской области. Урождённый кировградец Иван Соснин, несмотря на очень юный для кинорежиссёра возраст, собрал своим творчеством множество наград и может считаться одним из самых талантливых постановщиков поколения.