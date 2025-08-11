Возрастное ограничение 18+
В Камышлове выбрали лучшие песчаные скульптуры фестиваля Art-Sand
Фото: УрГАХУ / t.me/usaaa_ru
Подведены итоги ежегодного фестиваля песчаных скульптур Art-Sand, который проходит в Камышлове. В этом году он был посвящён 80-летию Великой Победы и, соответственно, шедевры из песка так или иначе касались военной тематики.
Каждая из представленных на камышловском фестивале работ стала художественным напоминанием о подвиге советского народа в годы Второй мировой войны. Первое место заняла композиция «Под небом Аустерлица», созданная студентами кафедры монументально-декоративного искусства УрГАХУ Михаилом Саянским и Дарьей Хужиной. Второе место присудили работе «Святой Георгий Победоносец» авторства Сергея Дементьева и Алины Тараскиной, также представлявших ту же кафедру.
Выставка открыта до конца сентября на территории Камышловской детской школы искусств. Как подсказывает телеграм-канал вуза-победителя, попасть на неё можно через главные ворота учреждения. Вход, разумеется, свободный.
