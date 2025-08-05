Возрастное ограничение 18+
«Интердевочку» в Екатеринбурге можно будет увидеть бесплатно
Кадр из фильма «Интердевочка»
В воскресенье, 17 августа, в кинозале Ельцин Центра зрители смогут увидеть одну из самых знаковых картин эпохи перестройки — мелодраму Петра Тодоровского «Интердевочка». Показ пройдёт в рамках проекта «Перестройка-40», посвящённого переосмыслению ключевых событий конца 1980-х.
Фильм «Интердевочка» стал символом времени, когда советское общество переживало стремительные перемены, а политика гласности позволила говорить на темы, ещё недавно считавшиеся запретными. Главная героиня, медсестра Таня Зайцева (её сыграла Елена Яковлева и моментально стала кинозвездой), ведёт двойную жизнь и мечтает уехать за границу в поисках свободы и новой жизни. Лента тонко исследует цену личного выбора, одиночество и столкновение личных желаний с общественными нормами.
Увы, многие зрители до сих пор видят в непростой истории, рассказанной известным режиссёром, фронтовиком Петром Тодоровским… пропаганду проституции. Возможно, не особо умные девочки, увидев в годы Перестройки красивые наряды Тани Зайцевой и её дерзкое поведение, пытались героине фильма подражать. Но, разумеется, авторы пытались удержать зрителей от того, чтобы ступать по дорожке такой «лёгкой» профессии. Убедитесь в этом сами, пересмотрев «Интердевочку» сами.
Сеанс «Интердевочки» начнётся в 14.30, вход бесплатный, но по регистрации.
Напомним, что в программе проекта «Перестройка — 40» — лекции, экскурсии, концерты, мастер-классы и кинопоказы фильмов, ставших культурными вехами. В рамках проекта уже состоялись показы и обсуждения таких культовых лентах, как «Асса», «Курьер», «Такси-блюз» и «Кин-дза-дза!».
Фильм «Интердевочка» стал символом времени, когда советское общество переживало стремительные перемены, а политика гласности позволила говорить на темы, ещё недавно считавшиеся запретными. Главная героиня, медсестра Таня Зайцева (её сыграла Елена Яковлева и моментально стала кинозвездой), ведёт двойную жизнь и мечтает уехать за границу в поисках свободы и новой жизни. Лента тонко исследует цену личного выбора, одиночество и столкновение личных желаний с общественными нормами.
Увы, многие зрители до сих пор видят в непростой истории, рассказанной известным режиссёром, фронтовиком Петром Тодоровским… пропаганду проституции. Возможно, не особо умные девочки, увидев в годы Перестройки красивые наряды Тани Зайцевой и её дерзкое поведение, пытались героине фильма подражать. Но, разумеется, авторы пытались удержать зрителей от того, чтобы ступать по дорожке такой «лёгкой» профессии. Убедитесь в этом сами, пересмотрев «Интердевочку» сами.
Сеанс «Интердевочки» начнётся в 14.30, вход бесплатный, но по регистрации.
Напомним, что в программе проекта «Перестройка — 40» — лекции, экскурсии, концерты, мастер-классы и кинопоказы фильмов, ставших культурными вехами. В рамках проекта уже состоялись показы и обсуждения таких культовых лентах, как «Асса», «Курьер», «Такси-блюз» и «Кин-дза-дза!».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Куда сходить в Екатеринбурге с 11 по 17 августа
10 августа 2025
10 августа 2025
Екатеринбуржцев научат танцевать польку и краковяк
13 августа 2025
13 августа 2025
В Саду Казанцева стартовал сбор урожая
08 августа 2025
08 августа 2025