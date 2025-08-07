Екатеринбуржцев научат танцевать польку и краковяк

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В это воскресенье, 17 августа, в креативном кластере «Л52» пройдет открытый класс по городскому бытовому танцу начала XX века. Под руководством кандидата культурологии, хореографа и исследователя Анны Поляковой участники смогут освоить простые, но выразительные композиции, которые когда-то объединяли горожан на танцплощадках.Городской бытовой танец был невероятно популярен в начале прошлого столетия, — поясняют организаторы. Он подстраивался под ритм городской жизни — исполнялся в повседневной одежде и на ограниченной площади, часто в кругу нескольких пар. Танцевали польку, краковяк, падеспань, тустеп, «Светит месяц», падекатр и другие танцы под народные мелодии в обработке известных композиторов конца XIX — начала XX века. Простая хореография, запоминающиеся мелодии и атмосфера радости делали эти встречи любимым способом досуга.На занятиях постараются воссоздать дух той эпохи: участники разучат несколько танцевальных форм, которые исполняли на городских балах и ярмарках, под живой аккомпанемент баяна.Начало танцевальных занятий в 15.00, в зале физиотерапии «Л52». Рекомендуется брать с собой удобную обувь без каблуков.