Пересечения в творчестве фантаста-американца и скульптора-уральца поищут в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

На следующей неделе, 21 августа, в Художественном музее Эрнста Неизвестного в Екатеринбурге пройдёт программа-дискуссия «Границы утопии. Миры Рэя Брэдбери и Эрнста Неизвестного». Мероприятие приурочено к двум юбилеям — 100-летию со дня рождения скульптора и 105-летию писателя.Гостей ждёт экскурсия по залам музея и обсуждение ключевых идей знаменитого романа Рэя Брэдбери «451° по Фаренгейту». Организаторы приглашают всех к активному диалогу, обмену мнениями и попытке найти пересечения в творческих мирах двух мастеров — американского фантаста и советского скульптора-диссидента.Напомним, что Эрнст Неизвестный родился в Свердловске, а после войны, в которой принимал активное участие и был ранен в Австрии, стал скульптором, окончив в Академии художеств в Риге и Московском художественном институте имени В.И. Сурикова. Кроме художественного творчества, Неизвестный оставил мемуары и эссе, в которых критиковал официальное искусство и социально-политическую систему СССР, и был известен своей независимостью как художник. Принципиальная позиция в итоге сделала для него жизнь в СССР невозможной, и он уехал заграницу, а последние дни встретил в Нью-Йорке.Рэй Дуглас Брэдбери — выдающийся американский писатель, наиболее известный своими произведениями в жанрах научной фантастики и фэнтези. Его самой знаменитой книгой является антиутопия «451 градус по Фаренгейту», где описано общество, запрещающее книги и свободу мысли. Брэдбери также прославился сборником рассказов «Марсианские хроники», посвящённым колонизации Марса и межкультурным конфликтам. Помимо фантастики, он написал автобиографическую повесть «Вино из одуванчиков», в которой воспевается детство и жизнь в маленьком американском городке. За свою карьеру Брэдбери создал более 800 произведений, повлияв на развитие литературы XX века и часто обращаясь к философским и социальным темам. Был очень любим советскими читателями.Начало программы-дискуссии в Художественном музее Эрнста Неизвестного в 17.00. Ориентировочная продолжительность — полтора часа. Вход — по билету в музей.