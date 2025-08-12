После 26 лет работы закрывается уральский филиал Пушкинского музея

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Уральский филиал Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Екатеринбурге завершает свою деятельность. Финальным проектом станет выставка «Утопия, Аркадия и реальность», где будут представлены работы российских и японских художников. Экспозиция продлится до 5 октября. А дальше — тишина…Культурное учреждение было основано в 1999 году как Государственный центр современного искусства и быстро стало ключевой площадкой для актуального искусства в регионе. В 2020 году центр вошёл в состав Пушкинского музея, получив статус уральского филиала.Закрытие же связано с решением ГМИИ имени Пушкина прекратить с 1 января 2026 года поддержку филиалов в Екатеринбурге, Владикавказе и Калининграде. Финансирование сохранят только Волго-Вятский филиал в Нижнем Новгороде и Сибирский в Томске.Сейчас руководство уральского филиала ищет спонсоров, однако пока альтернативных источников финансирования найти не удалось. Если ситуация не изменится, Екатеринбург рискует потерять важный культурно-просветительский проект.