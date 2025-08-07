Сегодня в Екатеринбурге появится скульптурный Б.У.Кашкин

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сегодня, 12 августа, на одну скульптуру в Екатеринбурге станет больше. Во второй половине дня, в 15.00, в Музее Андеграунда откроют изваяние под названием «Б.У.Кашкин – уральский панк-скоморох».Как поясняют в Музее Андеграунда, скульптура выполнена в реалистичной манере. По замыслу создателей, она передаёт энергетику и харизму художника, чьё творчество соединяло элементы панк-культуры, уличного искусства и народных скоморошьих традиций. Проект призван увековечить память о Борисе Усове, который больше известен миру, как Б.У.Кашкин. Это был один из самых ярких и самобытных представителей уральского андеграундного искусства конца XX – начала XXI века. Для Екатеринбурга Б.У.Кашкин — фигура особая, культовая и любимая до сих пор, даже спустя много лет с его смерти.Сегодняшняя презентация скульптуры «Б.У.Кашкин – уральский панк-скоморох» будет сопровождаться лекцией кандидата искусствоведения, доцента, заведующей сектором русского искусства Екатеринбургского музея изобразительных искусств Тамары Галеевой. Она расскажет о яркой личности художника и его самобытном творчестве.Планируется, что скульптура станет частью постоянной экспозиции музея.