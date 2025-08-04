Короткометражная «Яма» учеников Свердловской киношколы попал в калининградский конкурс

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Свердловская киностудия поделилась радостной новостью. Новая короткометражка, снятая выпускниками её Школы кино, была отобрана в официальный конкурс кинофестиваля «Короче», который пройдёт в Калининграде.Короткометражный фильм режиссёра-дебютанта Егора Корешкова называется «Яма». Главный герой ленты — пожилой трубач Олег, застрявший в рутине оркестровой ямы и собственных неудач. Его мир рушится, когда дирекция отправляет его на пенсию. Кажется, что впереди лишь пустота, но одна роковая ночь на кладбище меняет всё.Картина стала выпускной работой студентов Школы кино, а съёмки её проходили осенью прошлого года на территории Екатеринбурга и Свердловской области. Первыми зрителями «Ямы» станут участники калининградского кинофестиваля, точные даты проведения которого пока не озвучены.Как уточняет Свердловская киностудия, для её Школы кино это уже не первый опыт участия в фестивале «Короче». Ранее короткометражка «Бернаки» завоевала там награду за лучший сценарий, а романтическая комедия «Втроём» впервые была показана тоже в рамках этого киносмотра.