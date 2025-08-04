Возрастное ограничение 18+
Короткометражная «Яма» учеников Свердловской киношколы попал в калининградский конкурс
Фрагмент афиши фильма «Яма»
Свердловская киностудия поделилась радостной новостью. Новая короткометражка, снятая выпускниками её Школы кино, была отобрана в официальный конкурс кинофестиваля «Короче», который пройдёт в Калининграде.
Короткометражный фильм режиссёра-дебютанта Егора Корешкова называется «Яма». Главный герой ленты — пожилой трубач Олег, застрявший в рутине оркестровой ямы и собственных неудач. Его мир рушится, когда дирекция отправляет его на пенсию. Кажется, что впереди лишь пустота, но одна роковая ночь на кладбище меняет всё.
Картина стала выпускной работой студентов Школы кино, а съёмки её проходили осенью прошлого года на территории Екатеринбурга и Свердловской области. Первыми зрителями «Ямы» станут участники калининградского кинофестиваля, точные даты проведения которого пока не озвучены.
Как уточняет Свердловская киностудия, для её Школы кино это уже не первый опыт участия в фестивале «Короче». Ранее короткометражка «Бернаки» завоевала там награду за лучший сценарий, а романтическая комедия «Втроём» впервые была показана тоже в рамках этого киносмотра.
