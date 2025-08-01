Возрастное ограничение 18+
Фестиваль гастрономических экскурсий пройдёт в Екатеринбурге
Фото: Вечерние Ведомости
В августе Екатеринбург открывается для горожан и туристов с новой стороны — через авторские экскурсии, которые погружают в историю, культуру и даже гастрономическое прошлое города. Уникальные маршруты подготовили историки, экскурсоводы и исследователи, каждый из которых предлагает свой взгляд на узнаваемые уголки уральской столицы.
Начнётся фестиваль необычных экскурсий по Екатеринбургу «ЕКБ Едим Гуляем» послезавтра, 9 августа, с прогулки под названием «Архитектура Екатеринбурга: здания и смыслы». Проведёт её экскурсовод и куратор Центра фотографии «Март» Артём Беркович приглашает взглянуть на привычные здания Екатеринбурга как на носителей идей. Какие политические и эстетические смыслы зашифрованы в фасадах? Как через архитектуру менялось представление о свободе, будущем и красоте? Прогулка обещает быть насыщенной открытиями и ассоциативными цепочками — от утопических проектов до современного урбанизма.
На следующий же день, в воскресенье, 10 августа, ещё одна экскурсия Артёма Берковича под названием «Поваренная книга Д. Мамина-Сибиряка» стартанёт от ресторана «Паштет» на улице Толмачёва. Участники экскурсии смогут прочесть творчество известного уральского писателя «на вкус»: будут предложены блюда из романов и повестей, гастрономические привычки купцов, охотников и простых горожан XIX века. Участники узнают, чем угощали в трактирах и как отличались столы богатых и бедных.
Подробнее об остальных экскурсиях можно узнать на сайте фестиваля. Там же проводится регистрация желающих прогуляться по Екатеринбургу в компании с опытными гидами.
