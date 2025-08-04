Возрастное ограничение 18+

Авито поможет волонтёрам «Том Сойер Феста» восстановить старинный особняк на Урале

17.49 Четверг, 7 августа 2025
Фото предоставлено командой Авито
«Авито Услуги» станет партнёром благотворительного фонда «Том Сойер Фест – Наследие» в проекте по восстановлению исторических зданий в 11 городах России, в том числе на Урале. В рамках сотрудничества компания намерена полностью профинансировать ремонтные работы.

В числе городов, где сервис собирается оказывать финансовую поддержку, Краснодар, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Самара, Калуга, Тотьма, Тверь, Клюксы (Калужская область), Тобольск, деревня Ипатово (Республике Коми), а также Челябинск, где объектом реставрации станет купеческий особняк XIX века на улице Труда, 89 – памятник архитектуры регионального значения. Лицензированные специалисты уложат деревянный пол площадью 86 квадратных метров на втором этаже кирпичного здания.


Фото предоставлено командой Авито


«Мы гордимся тем, что поддерживаем такие проекты, как "Том Сойер Фест". Наша платформа объединяет людей, готовых вносить вклад в проекты, важные для общества – будь то сохранение исторических объектов, социальные инициативы или улучшение городской инфраструктуры. И мы готовы инвестировать в сохранение архитектурного наследия, потому что это касается каждого из нас»,

– сказала руководитель бизнес-направления «Крупный ремонт и строительство» на «Авито Услугах» Светлана Филимонова.


Отмечается, что здание было построено в 1895 году торговцем Антоном Беляевским рядом с пивоваренным заводом. В разное время в особняке размещались типография, пивная лавка, жилые квартиры и различные организации. С 2021 года дом находится в безвозмездном пользовании у команды «Том Сойер Феста», которая открыла в особняке культурную площадку «Штаб хранителей наследия».


Фото предоставлено командой Авито


Восстановление объекта команда «Том Сойер Феста» ведёт четыре года. Волонтёры установили освещение, отопление и водоотведение, отремонтировали часть интерьеров. Сейчас там проходят просветительские программы, экскурсии и реставрационные мастер-классы. Однако дом по-прежнему требует ремонта.

К участию в проекте в качестве волонтеров или мастеров может присоединиться любой желающий через специальную страницу проекта.


Фото предоставлено командой Авито


Юлия Медведева
