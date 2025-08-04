Возрастное ограничение 18+
Авито поможет волонтёрам «Том Сойер Феста» восстановить старинный особняк на Урале
«Авито Услуги» станет партнёром благотворительного фонда «Том Сойер Фест – Наследие» в проекте по восстановлению исторических зданий в 11 городах России, в том числе на Урале. В рамках сотрудничества компания намерена полностью профинансировать ремонтные работы.
В числе городов, где сервис собирается оказывать финансовую поддержку, Краснодар, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Самара, Калуга, Тотьма, Тверь, Клюксы (Калужская область), Тобольск, деревня Ипатово (Республике Коми), а также Челябинск, где объектом реставрации станет купеческий особняк XIX века на улице Труда, 89 – памятник архитектуры регионального значения. Лицензированные специалисты уложат деревянный пол площадью 86 квадратных метров на втором этаже кирпичного здания.
Отмечается, что здание было построено в 1895 году торговцем Антоном Беляевским рядом с пивоваренным заводом. В разное время в особняке размещались типография, пивная лавка, жилые квартиры и различные организации. С 2021 года дом находится в безвозмездном пользовании у команды «Том Сойер Феста», которая открыла в особняке культурную площадку «Штаб хранителей наследия».
Восстановление объекта команда «Том Сойер Феста» ведёт четыре года. Волонтёры установили освещение, отопление и водоотведение, отремонтировали часть интерьеров. Сейчас там проходят просветительские программы, экскурсии и реставрационные мастер-классы. Однако дом по-прежнему требует ремонта.
К участию в проекте в качестве волонтеров или мастеров может присоединиться любой желающий через специальную страницу проекта.
«Мы гордимся тем, что поддерживаем такие проекты, как "Том Сойер Фест". Наша платформа объединяет людей, готовых вносить вклад в проекты, важные для общества – будь то сохранение исторических объектов, социальные инициативы или улучшение городской инфраструктуры. И мы готовы инвестировать в сохранение архитектурного наследия, потому что это касается каждого из нас»,
– сказала руководитель бизнес-направления «Крупный ремонт и строительство» на «Авито Услугах» Светлана Филимонова.
