Воспитанники Дворца дзюдо посетили музей «Крылья Победы» в Верхней Пышме
Фото предоставлено общественным советом проекта «Выбор сильных»
Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва имени Козлова посетили музейный комплекс «Крылья Победы» в Верхней Пышме. Экскурсия была организована в рамках детского спортивного лагеря Дворца дзюдо.
Как сообщил координатор проекта «Выбор сильных» в Свердловской области и депутат регионального Заксобрания Алексей Свалов, в музее ребята ознакомились с экспозицией авиационной техники 1930-1940-х годов, которая была представлена на двух этажах. Дети смогли посмотреть на 40 моделей самолётов, артиллерийские орудия, зенитные прожекторы, авиадвигатели и другие образцы средств ПВО прошлого века.
Экскурсию провёл музейный гид. Он рассказал воспитанникам спортивной школы об истории авиации и ответил детям на все вопросы.
Музейные экскурсии входят в образовательную программу лагеря наряду с ежедневными тренировками, мастер-классами с профессиональными спортсменами и товарищескими соревнованиями.
