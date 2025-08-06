Воспитанники Дворца дзюдо посетили музей «Крылья Победы» в Верхней Пышме

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва имени Козлова посетили музейный комплекс «Крылья Победы» в Верхней Пышме. Экскурсия была организована в рамках детского спортивного лагеря Дворца дзюдо.Как сообщил координатор проекта «Выбор сильных» в Свердловской области и депутат регионального Заксобрания Алексей Свалов, в музее ребята ознакомились с экспозицией авиационной техники 1930-1940-х годов, которая была представлена на двух этажах. Дети смогли посмотреть на 40 моделей самолётов, артиллерийские орудия, зенитные прожекторы, авиадвигатели и другие образцы средств ПВО прошлого века.Экскурсию провёл музейный гид. Он рассказал воспитанникам спортивной школы об истории авиации и ответил детям на все вопросы.Музейные экскурсии входят в образовательную программу лагеря наряду с ежедневными тренировками, мастер-классами с профессиональными спортсменами и товарищескими соревнованиями.