Психоделические секреты группы «Pink Floyd» раскроют в креативном кластере «Л52»

В субботу, 24 мая, в креативном кластере «Л52» состоится лекция «Pink Floyd: архитекторы звука». Это авторский разбор творчества культовой британской рок-группы от музыковеда и исследователя Тимофея Чаплюка.Субботняя лекция обещает не только погружение в биографию группы, но и глубокий анализ смыслов, образов и культурных кодов, зашифрованных в их песнях. Тимофей Чаплюк предложит взглянуть на «Pink Floyd» не просто как на музыкальный феномен, а как на интеллектуальный проект, в котором каждая деталь — от обложек до саунд-дизайна — работала на центральную идею. Что скрывается за лирикой «The Wall»? Почему «Dark Side of the Moon» стала одной из самых продаваемых пластинок в истории? Как авангард стал массовым искусством — и какую роль в этом сыграл эксцентричный Сид Барретт? Можно ли понять, зачем музыканты записали трек из звуков завтрака? Эти и многие другие вопросы станут темами обсуждения.Начало лекции «Pink Floyd: архитекторы звука» запланировано на 16.00. Подробнее читайте на сайте Музея истории Екатеринбурга Для справки: «Pink Floyd» — британская рок-группа, образованная в Лондоне в 1965 году. Изначально психоделический коллектив, они стали одними из основателей жанра прогрессивного рока. Известны своими концептуальными альбомами, философской лирикой, инновационным звучанием и визуальными шоу. В числе самых значимых работ — альбомы «The Dark Side of the Moon» (1973), «Wish You Were Here» (1975), «Animals» (1977) и «The Wall» (1979). Состав группы часто менялся. В разные годы в неё входили Сид Барретт, Роджер Уотерс, Дэвид Гилмор, Ричард Райт, Ник Мэйсон.