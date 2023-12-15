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Топ проектов МТС, о которых должен знать культурный человек
В юбилейный год для экосистемы рассказываем о проектах, ставших важными элементами кода российской культуры
Фото: пресс-служба МТС в Свердловской области, коллаж: Вечерние ведомости
К 30-летию компании МТС, которая из оператора связи выросла в целую экосистему, мы решили вспомнить самые крутые культурные проекты, поддержанные или созданные МТС. Вообще, стоит отметить, что поддержка разных культурных инициатив — это целое направление экосистемы МТС. Но мы решили составить свой личный топ, хотя, наверное, топом называть это не совсем уместно, так как мы не будем распределять места, а просто вспомним самые потрясающие проекты, оставшиеся в истории культурных событий или даже положивших начало новым культурным направлениям. А еще расскажем, как в экосистеме решили отпраздновать свой юбилей — спойлер — дарить подарки.
«Город свободы, столица стрит-арта»: спектакль Urban.Ekb стал своеобразным гимном артовской культуры улиц. Особой фишкой стало напоминание о первом «уличном» художнике — старике Букашкине. Конечно, художником он был не только уличным, но его работы на бетонных заборах, стенах и даже мусорках становились не просто культовыми, а настоящими легендами.
Озвучил его, кстати, поэт и рэпер Наум Блик. Сам он об этой роли рассказывал, что ему хотелось показать преемственность поколений. «Хотел показать, что всё самое лучшее, что Старик Букашкин дал этому миру, не забыто. И то, как много людей стараются противопоставлять несправедливости и жесткости красоту, любовь и свободу», — говорил Блик в интервью.
«Когда хозяйка была в Екб главной, город был индустриальный, серый, железобетонный, город был молодой и хозяйка тоже. Потом появились — мы художники, и отвоевали себе право на краски и яркие мысли», — говорит Букашкин голосом Наума Блика.
И, конечно, спектакль стал не только важным для истории стрит-арта Екатеринбурга, но и маст хэв любому туристу — пусть даже и неувлеченному граффити — ведь после спектакля любой слушатель точно захочет поглядеть на стенные произведения и прочувствовать свободу в красках.
МТС приоткрыла тайны одной из наиболее загадочных площадей в Екатеринбурге — площади Парижской коммуны и проекта Синтетического театра. Проект особенно примечателен тем, что в Екатеринбурге о Большом синтетическом театре, к сожалению, знают немногие.
И это большое культурное упущение — сам проект строительства театра был именно грандиозным — изначально театр рассчитывался на 4 тысячи мест, однако «по просьбам трудящихся города» проектную вместимость по ходу конкурса увеличили аж до 8 тысяч.
По одному из проектов крылья театра должны были раскинуться от улицы Тургенева до улицы Луначарского, перегородив улицу Мамина-Сибиряка, а по сцене театра предполагалась возможность проезда военной техники.
Утопический проект, к сожалению, так и остался на бумаге, но помнить о нем важно и именно сейчас — ведь это не просто история про нереализованный театр, это история про то, что культуру хотели и, наверное, даже смогли бы (при определённых обстоятельствах, но история и не знает сослагательного наклонения) сделать для всех — ну то есть буквально для всех, когда спектакли доступны совершенно всем.
А эта самая площадь Парижской коммуны (кстати, вы поняли о какой части Екатеринбурга именно речь?) стала бы каким-то совершенно невероятным городским пространством. Очень подробно мы рассказывали в спецпроекте о площади здесь. К слову, после исторических выставок был создан аудиогид с элементами дополненной реальности.
Это стало настоящим подарком от МТС для жителей и гостей Екатеринбурга к 300-летию уральской столицы. Но на этом подарки и для уральцев к важной дате, и для жителей других регионов не заканчиваются — в свой 30-й день рождения МТС дарит подарки и проводит всякие крутые штуки на своих ресурсах, причем не только для тех, кто является постоянным пользователем продуктами экосистемы, а для всех желающих.
А подарков аж более трех миллионов! И это не считая различные культурные проекты, о которых мы продолжаем рассказывать.
Гид по Уралмашу – отдельная песнь. Наверное, даже не все жители микрорайона знают, насколько близко история находится к ним, когда идут от метро домой, когда проходят мимо заводов, когда ругаются на пробки.
Народный путеводитель по «самому советскому» району Екатеринбурга — это двухчасовая экскурсия, доступная для скачивания в мобильном приложении МТС. В создании гида в том числе участвовали простые жители — они рассказывали свои истории о жизни района в разные годы. Истории коренных уралмашевцев озвучили известные радиоведущие.
Также аудиогид рассказывает о крупнейшем в СССР «заводе заводов» и знаменитой Белой Башне, которую знает каждый ценитель конструктивизма. На экскурсии гости могут узнать, почему заводское общежитие называли «Мадрид» и побывают в «Дворянском гнезде» (квартале бывшей «заводской элиты»).
В 2021 году, в год 35-летия со дня создания Свердловского рок-клуба, МТС презентовала электронный путеводитель, с помощью которого можно побывать во всех городских местах, связанных с легендами уральского рока.
За два часа можно увидеть дом, в котором зародился рок-клуб, школу, в которой учился кинорежиссер Балабанов, клуб, в котором репетировали музыканты «Нау». Можно посмотреть на особняк, где снимался первый клип «Агаты Кристи».
Участники экскурсии послушают воспоминания горожан о легендарных музыкантах, узнают о жизни в Свердловске Башлачёва и Шевчука, о подпольных «квартирниках» Цоя и Науменко.
«Созданный нами совместно с горожанами экскурсионный маршрут позволит почувствовать дух того времени, понять, как всего одно слово “можно” окрылило тогда, в середине 80-х, тысячи молодых людей, мечтавших о сцене, и, возможно, позволит понять, что необходимо в нашем времени для рождения новых звёзд», — говорят в компании.
Технологии дают не только свободу и возможность погулять по городам, будучи в других местах, но и шанс даже сдавать экзамены из других городов. 2023 год стал уже четвертым годом, когда юные дарования могут пробовать поступить в один из лучших театральных вузов благодаря МТС — прослушивание будущих артистов с Урала проходит на платформе Webinar в рамках образовательного проекта «Поколение М».
А самое невероятное, что даже те ребята, кто не прошли прослушивание, все равно имеют шанс показать свой талант и очаровать строгих театральных педагогов — можно принять участие в конкурсе «Мастерская ГИТИС» в Сети. Участникам необходимо записать на видео исполнение песни, прочтение басни и отрывка из прозы или стихотворение, и загрузить ролик по ссылке.
Вообще, екатеринбургским школьникам МТС в рамках этого же единого «Поколения М» (на самом деле проектов в него входит неприлично много) в разные годы удавалось становиться звездочками. Так, был такой классный проект «Выкрутанцы», сейчас в том виде он уже история, но было бы несправедливо его не вспомнить. В 2016 году дети 8-10 лет из Екатеринбурга становились призерами в рамках нескольких регионов. Дети тогда получили возможность показать свои таланты, и познакомиться с ребятами из других городов.
Музыкальный проект этого года «МТС Лейбл» — это «выращивание» и продвижение новых артистов, а также интеграция их контента в другие продукты экосистемы.
Проект предлагает артистам сотрудничество по нескольким моделям, речь о классической дистрибуции и о формате «360».
«Контракты 360 подразумевают полный цикл ведения музыкального проекта, включая поддержку в управлении правами и их монетизации, маркетинг и промо, авансирование, концертную деятельность, работу с каталогами и создание новых произведений», — говорят в компании.
В октябре «МТС Лейбл» запустил долгосрочный видеопроект. Это серия коротких роликов, в которых музыканты в своих любимых локациях исполняют свои песни в акустическом формате, без «перегруза» с аранжировкой, максимально просто, лично, душевно. Такой формат позволяет показать, что для создания талантливой музыки нужно лишь чувство прекрасного и немного вдохновения, говорят в компании.
В первом выпуске снялась самобытная петербургская группа Settlers. Авторы говорят, что их музыка построена на настоящем русском фольклоре — «хороводы, русская тоска и пламенные танцы, джазовый грув и гипнотические гармонии».
А поклонникам поп-музыки к этому новому году может посчастливиться познакомиться лично с Zivert, да-да, с той самой певицей, на камерной встрече с которой можно будет взять у нее автограф и сфотографироваться с ней. Такой подарок заявлен одним из возможных в честь юбилея МТС. Но Zivert не единственная — может повезти встретиться и FEDUK, Антоном Беляевым и артистом Slava Marlow. У последнего счастливчикам получится даже посетить запись песни.
Когда в МТС рассказывали о трансляции спектаклей-финалистов студенческой театральной Лаборатории_Театр_Урал «Твое время», директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров подчеркнул, что наше всё в драматургии – Николай Коляда доказал, что находиться в мейнстриме театрального процесса, можно не покидая Урала.
«Наш земляк Николай Коляда, создавший уральскую школу драматургии при ЕГТИ и самобытный “Коляда-театр”, уже не в первый раз доказывает, что находиться в мейнстриме театрального процесса, можно не покидая Урала. Что в поисках оригинального сценического продукта, столичные режиссёры сами потянутся в Екатеринбург. Студенческая театральная Лаборатория_Театр_Урал “Твое время” подтверждает эту догадку. Мы рады приглашению Лаборатории стать в этом году генеральным партнёром её проведения. И сделаем всё зависящее от нас, чтобы результаты её работы увидели театралы во всём мире», – рассказывал Елизаров в прошлом году.
В итоге МТС проложила выделенный интернет-канал в Учебный театр ЕГТИ, и трансляция стала доступной в формате Full-HD из любой точки планеты.
А во время празднований 30-летия МТС, уральцы могут даже познакомиться поближе с известными артистами в жизни, а не только на экранах или на сцене – например, у тех, кто захочет праздновать юбилей экосистемы, есть возможность получить в подарок от экосистемы встречу с одним из самых харизматичных артистов России Дмитрием Нагиевым. И даже побывать на съемке рекламного ролика с его участием. А вот любителям инфлюенсеров может повезти встретиться с красоткой-обаяшкой Настей Ивлеевой.
Театры, как нам показалось, одно из любимых культурных направлений у МТС. На федеральном уровне компания еще и инвестирует в легендарные – так, за последние два года компания начала сотрудничать с Театром Сатиры и с Театром имени Моссовета. При этом речь идет не только о цифровом взаимодействии, но и об инвестициях в новые спектакли и развитии театров.
С Театром имени Моссовета первыми совместными проектами стали постановки спектаклей «Игра на вылет» и даже «Маскарад», который ставил к 100-летию театра его худрук Евгений Марчелли. И, кстати, среди первых проектов не обошлось и без нашего Екатеринбурга – легендарного чеховского «Дядю Ваню» привозили в Екатеринбург и Санкт-Петербург (это были первые гастроли театра вместе с «МТС Энтертейнмент»).
С театром Сатиры же первым детищем партнерства стала премьера спектакля «Балалайкин и Ко» в постановке Сергея Газарова и гастрольные показы спектакля «Где мы» в городах России.
Это масштабный социальный проект МТС, который сегодня охватывает уже 54 региона России (а начинался он в 2018 году с 18 регионов).
Цель проекта — сохранить уникальные для территорий культурные ценности, поддержать местные инициативы. Это сохранение памятников культуры, поддержка ремесленных школ и мастеров, самобытных региональных мероприятий, выставок и арт-объектов, разработка творческих технологий и многое другое.
Приоритетный формат проекта — цифровизация объектов культурно-исторического наследия, чтобы они могли стать доступными для изучения и посещения в онлайн для самой широкой публики. Для этого в том числе используются VR-технологии.
Какие инициативы вошли в проект:
• Кулинарная книга традиционных рецептов кухни эвенков, одного из самых малочисленных народов Крайнего Севера. Для этого сборника волонтеры МТС отправились в село Тугур, познакомились с родовой общиной коренных народов Севера, где хранят традиции и промыслы, пообщались с наследниками древнего кочевого народа. Собранные рецепты были опубликованы в красочные сборники и переданы в библиотеки и музеи, также книгу можно скачать в электронном варианте.
• Виртуальный музей в Самаре. МТС оцифровала главную экспозицию одного из старейших музеев Поволжья. Совместно с областным историко-краеведческим музеем им. П.В. Алабина был создан виртуальный музейный тур из 37 круговых панорам, 30 видеороликов и 130 фотографий с выставочными объектами. Проект под названием «Музей 360°» — это оцифрованные исторические, этнографические выставки, экспозиции, посвященные природе региона. Некоторые съемки велись с дрона, поэтому выставочные объекты были представлены в необычном ракурсе.
• Мобильный аудиогид для туристов в Сочи. Он рассказывает об истории древнего народа — шапсугов, предков адыгов. Экскурсию по территории района можно скачать на смартфон. Протяженность маршрута — 40 км, всего на нем 12 точек, в том числе Форт Лазарева, Волконский дольмен, руины средневековой крепости Багу, чайные плантации и живописное урочище «33 водопада».
• Уличная выставка наличников в одном из старейших районов Красноярска. Выставка была открыта на территории музея-усадьбы, которая принадлежала владельцу крупнейшей в Сибири частной библиотеки Геннадию Юдину.
• Цифровой каталог «Деревянный Иркутск. Символика домовой резьбы». В нем собраны орнаменты и символы, изображенные на памятниках архитектуры из дерева, а также объясняется значение этих символов. Всего в сборнике представлены орнаменты с трех десятков иркутских домов, уникальных памятников деревянного зодчества.
• Звуковое оборудование для единственного в мире Арктического театра, который расположен в Мурманске. Это самый молодой и первый негосударственный театр в городе за последние 80 лет. МТС помогла независимым артистам приобрести современное оборудование для выступлений.
• Лекции о музыкальной археологии Новгородской земли «Звучащий мир древнего Новгорода», на которых специалисты подробно и увлекательно рассказывают об уникальных древних музыкальных инструментах и показывают, как они выглядят.
• Историческая площадка для игры в крокет в Липецке. На одном из старейших в России курорте минеральных вод отдыхающие еще в XIX веке любили поиграть в эту игру в парке. Для современных жителей города организовали открытый турнир по этой игре, а местному музею — подарили новый комплект для игры в крокет.
• Граффити с изображением красной панды в Калининградском зоопарке, которую нарисовали волонтеры МТС, и новая благоустроенная зона отдыха для посетителей.
• Восстановление музея завода в Сысерти. На территории бывшего Сысертского завода в 2020 году решили создать креативный кластер. Таким образом заброшенный завод стал превращаться в современный завод-музей. Помогла вдохнуть жизнь в старые здания завода и компания МТС, поучаствовав в восстановлении музея завода. А на набережной Сысертского пруда благодаря МТС были установлены кованые «качели любви» известного уральского кузнеца Александра Лысякова.
Большой художественный проект МТС был реализован в 2018 году, в нем приняли участие известные современные художники, дизайнеры и музыканты. По задумке авторов, картины, плакаты на стенах, принты на дизайнерской одежде оживают с помощью приложения дополненной реальности и несут новые смыслы. Почти три тысячи человек пришли на финальную выставку проекта на дизайн-заводе «Флакон» в Москве. По словам организаторов, зрители смогли не только увидеть уникальный контент под музыку модных диджеев, но и поразмышлять о ценности художественного произведения в эпоху безграничности мобильного интернета.
Кстати, к 30-летию МТС сделала свой дизайнерский мерч, который тоже может стать подарком для тех, кто захочет отпраздновать день рождения экосистемы вместе с ней.
«Отвоевали себе право на краски»: спектакль Urban. Ekb
«Город свободы, столица стрит-арта»: спектакль Urban.Ekb стал своеобразным гимном артовской культуры улиц. Особой фишкой стало напоминание о первом «уличном» художнике — старике Букашкине. Конечно, художником он был не только уличным, но его работы на бетонных заборах, стенах и даже мусорках становились не просто культовыми, а настоящими легендами.
Озвучил его, кстати, поэт и рэпер Наум Блик. Сам он об этой роли рассказывал, что ему хотелось показать преемственность поколений. «Хотел показать, что всё самое лучшее, что Старик Букашкин дал этому миру, не забыто. И то, как много людей стараются противопоставлять несправедливости и жесткости красоту, любовь и свободу», — говорил Блик в интервью.
«Когда хозяйка была в Екб главной, город был индустриальный, серый, железобетонный, город был молодой и хозяйка тоже. Потом появились — мы художники, и отвоевали себе право на краски и яркие мысли», — говорит Букашкин голосом Наума Блика.
И, конечно, спектакль стал не только важным для истории стрит-арта Екатеринбурга, но и маст хэв любому туристу — пусть даже и неувлеченному граффити — ведь после спектакля любой слушатель точно захочет поглядеть на стенные произведения и прочувствовать свободу в красках.
Фото с премьеры спектакля
Город бесов? — город культуры
МТС приоткрыла тайны одной из наиболее загадочных площадей в Екатеринбурге — площади Парижской коммуны и проекта Синтетического театра. Проект особенно примечателен тем, что в Екатеринбурге о Большом синтетическом театре, к сожалению, знают немногие.
И это большое культурное упущение — сам проект строительства театра был именно грандиозным — изначально театр рассчитывался на 4 тысячи мест, однако «по просьбам трудящихся города» проектную вместимость по ходу конкурса увеличили аж до 8 тысяч.
По одному из проектов крылья театра должны были раскинуться от улицы Тургенева до улицы Луначарского, перегородив улицу Мамина-Сибиряка, а по сцене театра предполагалась возможность проезда военной техники.
Утопический проект, к сожалению, так и остался на бумаге, но помнить о нем важно и именно сейчас — ведь это не просто история про нереализованный театр, это история про то, что культуру хотели и, наверное, даже смогли бы (при определённых обстоятельствах, но история и не знает сослагательного наклонения) сделать для всех — ну то есть буквально для всех, когда спектакли доступны совершенно всем.
Макет так и не построенного Синтетического театра, теперь ставший легендой и историей
А эта самая площадь Парижской коммуны (кстати, вы поняли о какой части Екатеринбурга именно речь?) стала бы каким-то совершенно невероятным городским пространством. Очень подробно мы рассказывали в спецпроекте о площади здесь. К слову, после исторических выставок был создан аудиогид с элементами дополненной реальности.
Это стало настоящим подарком от МТС для жителей и гостей Екатеринбурга к 300-летию уральской столицы. Но на этом подарки и для уральцев к важной дате, и для жителей других регионов не заканчиваются — в свой 30-й день рождения МТС дарит подарки и проводит всякие крутые штуки на своих ресурсах, причем не только для тех, кто является постоянным пользователем продуктами экосистемы, а для всех желающих.
«В свой день рождения мы решили, что было бы здорово не получать подарки, а дарить их», — говорят в МТС.
А подарков аж более трех миллионов! И это не считая различные культурные проекты, о которых мы продолжаем рассказывать.
«Аудиогид по Уралмашу»
Гид по Уралмашу – отдельная песнь. Наверное, даже не все жители микрорайона знают, насколько близко история находится к ним, когда идут от метро домой, когда проходят мимо заводов, когда ругаются на пробки.
Народный путеводитель по «самому советскому» району Екатеринбурга — это двухчасовая экскурсия, доступная для скачивания в мобильном приложении МТС. В создании гида в том числе участвовали простые жители — они рассказывали свои истории о жизни района в разные годы. Истории коренных уралмашевцев озвучили известные радиоведущие.
Также аудиогид рассказывает о крупнейшем в СССР «заводе заводов» и знаменитой Белой Башне, которую знает каждый ценитель конструктивизма. На экскурсии гости могут узнать, почему заводское общежитие называли «Мадрид» и побывают в «Дворянском гнезде» (квартале бывшей «заводской элиты»).
«Аудиогид о Свердловском рок-клубе»
В 2021 году, в год 35-летия со дня создания Свердловского рок-клуба, МТС презентовала электронный путеводитель, с помощью которого можно побывать во всех городских местах, связанных с легендами уральского рока.
За два часа можно увидеть дом, в котором зародился рок-клуб, школу, в которой учился кинорежиссер Балабанов, клуб, в котором репетировали музыканты «Нау». Можно посмотреть на особняк, где снимался первый клип «Агаты Кристи».
Участники экскурсии послушают воспоминания горожан о легендарных музыкантах, узнают о жизни в Свердловске Башлачёва и Шевчука, о подпольных «квартирниках» Цоя и Науменко.
Свердловский рок-клуб стал одним из самых легендарных в стране
«Созданный нами совместно с горожанами экскурсионный маршрут позволит почувствовать дух того времени, понять, как всего одно слово “можно” окрылило тогда, в середине 80-х, тысячи молодых людей, мечтавших о сцене, и, возможно, позволит понять, что необходимо в нашем времени для рождения новых звёзд», — говорят в компании.
Возможности для юных — «Поколение М» — это про шанс добиваться
Технологии дают не только свободу и возможность погулять по городам, будучи в других местах, но и шанс даже сдавать экзамены из других городов. 2023 год стал уже четвертым годом, когда юные дарования могут пробовать поступить в один из лучших театральных вузов благодаря МТС — прослушивание будущих артистов с Урала проходит на платформе Webinar в рамках образовательного проекта «Поколение М».
А самое невероятное, что даже те ребята, кто не прошли прослушивание, все равно имеют шанс показать свой талант и очаровать строгих театральных педагогов — можно принять участие в конкурсе «Мастерская ГИТИС» в Сети. Участникам необходимо записать на видео исполнение песни, прочтение басни и отрывка из прозы или стихотворение, и загрузить ролик по ссылке.
Вообще, екатеринбургским школьникам МТС в рамках этого же единого «Поколения М» (на самом деле проектов в него входит неприлично много) в разные годы удавалось становиться звездочками. Так, был такой классный проект «Выкрутанцы», сейчас в том виде он уже история, но было бы несправедливо его не вспомнить. В 2016 году дети 8-10 лет из Екатеринбурга становились призерами в рамках нескольких регионов. Дети тогда получили возможность показать свои таланты, и познакомиться с ребятами из других городов.
«МТС Лейбл» и музыка, которая в тебе
Музыкальный проект этого года «МТС Лейбл» — это «выращивание» и продвижение новых артистов, а также интеграция их контента в другие продукты экосистемы.
Проект предлагает артистам сотрудничество по нескольким моделям, речь о классической дистрибуции и о формате «360».
«Контракты 360 подразумевают полный цикл ведения музыкального проекта, включая поддержку в управлении правами и их монетизации, маркетинг и промо, авансирование, концертную деятельность, работу с каталогами и создание новых произведений», — говорят в компании.
В октябре «МТС Лейбл» запустил долгосрочный видеопроект. Это серия коротких роликов, в которых музыканты в своих любимых локациях исполняют свои песни в акустическом формате, без «перегруза» с аранжировкой, максимально просто, лично, душевно. Такой формат позволяет показать, что для создания талантливой музыки нужно лишь чувство прекрасного и немного вдохновения, говорят в компании.
В первом выпуске снялась самобытная петербургская группа Settlers. Авторы говорят, что их музыка построена на настоящем русском фольклоре — «хороводы, русская тоска и пламенные танцы, джазовый грув и гипнотические гармонии».
А поклонникам поп-музыки к этому новому году может посчастливиться познакомиться лично с Zivert, да-да, с той самой певицей, на камерной встрече с которой можно будет взять у нее автограф и сфотографироваться с ней. Такой подарок заявлен одним из возможных в честь юбилея МТС. Но Zivert не единственная — может повезти встретиться и FEDUK, Антоном Беляевым и артистом Slava Marlow. У последнего счастливчикам получится даже посетить запись песни.
Театр 21 века начинается с трансляции?
Когда в МТС рассказывали о трансляции спектаклей-финалистов студенческой театральной Лаборатории_Театр_Урал «Твое время», директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров подчеркнул, что наше всё в драматургии – Николай Коляда доказал, что находиться в мейнстриме театрального процесса, можно не покидая Урала.
«Наш земляк Николай Коляда, создавший уральскую школу драматургии при ЕГТИ и самобытный “Коляда-театр”, уже не в первый раз доказывает, что находиться в мейнстриме театрального процесса, можно не покидая Урала. Что в поисках оригинального сценического продукта, столичные режиссёры сами потянутся в Екатеринбург. Студенческая театральная Лаборатория_Театр_Урал “Твое время” подтверждает эту догадку. Мы рады приглашению Лаборатории стать в этом году генеральным партнёром её проведения. И сделаем всё зависящее от нас, чтобы результаты её работы увидели театралы во всём мире», – рассказывал Елизаров в прошлом году.
В итоге МТС проложила выделенный интернет-канал в Учебный театр ЕГТИ, и трансляция стала доступной в формате Full-HD из любой точки планеты.
А во время празднований 30-летия МТС, уральцы могут даже познакомиться поближе с известными артистами в жизни, а не только на экранах или на сцене – например, у тех, кто захочет праздновать юбилей экосистемы, есть возможность получить в подарок от экосистемы встречу с одним из самых харизматичных артистов России Дмитрием Нагиевым. И даже побывать на съемке рекламного ролика с его участием. А вот любителям инфлюенсеров может повезти встретиться с красоткой-обаяшкой Настей Ивлеевой.
Весь мир — театр, а театрам надо помогать
Театры, как нам показалось, одно из любимых культурных направлений у МТС. На федеральном уровне компания еще и инвестирует в легендарные – так, за последние два года компания начала сотрудничать с Театром Сатиры и с Театром имени Моссовета. При этом речь идет не только о цифровом взаимодействии, но и об инвестициях в новые спектакли и развитии театров.
С Театром имени Моссовета первыми совместными проектами стали постановки спектаклей «Игра на вылет» и даже «Маскарад», который ставил к 100-летию театра его худрук Евгений Марчелли. И, кстати, среди первых проектов не обошлось и без нашего Екатеринбурга – легендарного чеховского «Дядю Ваню» привозили в Екатеринбург и Санкт-Петербург (это были первые гастроли театра вместе с «МТС Энтертейнмент»).
С театром Сатиры же первым детищем партнерства стала премьера спектакля «Балалайкин и Ко» в постановке Сергея Газарова и гастрольные показы спектакля «Где мы» в городах России.
«Культурный код»
Это масштабный социальный проект МТС, который сегодня охватывает уже 54 региона России (а начинался он в 2018 году с 18 регионов).
Цель проекта — сохранить уникальные для территорий культурные ценности, поддержать местные инициативы. Это сохранение памятников культуры, поддержка ремесленных школ и мастеров, самобытных региональных мероприятий, выставок и арт-объектов, разработка творческих технологий и многое другое.
Приоритетный формат проекта — цифровизация объектов культурно-исторического наследия, чтобы они могли стать доступными для изучения и посещения в онлайн для самой широкой публики. Для этого в том числе используются VR-технологии.
Какие инициативы вошли в проект:
• Кулинарная книга традиционных рецептов кухни эвенков, одного из самых малочисленных народов Крайнего Севера. Для этого сборника волонтеры МТС отправились в село Тугур, познакомились с родовой общиной коренных народов Севера, где хранят традиции и промыслы, пообщались с наследниками древнего кочевого народа. Собранные рецепты были опубликованы в красочные сборники и переданы в библиотеки и музеи, также книгу можно скачать в электронном варианте.
• Виртуальный музей в Самаре. МТС оцифровала главную экспозицию одного из старейших музеев Поволжья. Совместно с областным историко-краеведческим музеем им. П.В. Алабина был создан виртуальный музейный тур из 37 круговых панорам, 30 видеороликов и 130 фотографий с выставочными объектами. Проект под названием «Музей 360°» — это оцифрованные исторические, этнографические выставки, экспозиции, посвященные природе региона. Некоторые съемки велись с дрона, поэтому выставочные объекты были представлены в необычном ракурсе.
• Мобильный аудиогид для туристов в Сочи. Он рассказывает об истории древнего народа — шапсугов, предков адыгов. Экскурсию по территории района можно скачать на смартфон. Протяженность маршрута — 40 км, всего на нем 12 точек, в том числе Форт Лазарева, Волконский дольмен, руины средневековой крепости Багу, чайные плантации и живописное урочище «33 водопада».
• Уличная выставка наличников в одном из старейших районов Красноярска. Выставка была открыта на территории музея-усадьбы, которая принадлежала владельцу крупнейшей в Сибири частной библиотеки Геннадию Юдину.
• Цифровой каталог «Деревянный Иркутск. Символика домовой резьбы». В нем собраны орнаменты и символы, изображенные на памятниках архитектуры из дерева, а также объясняется значение этих символов. Всего в сборнике представлены орнаменты с трех десятков иркутских домов, уникальных памятников деревянного зодчества.
• Звуковое оборудование для единственного в мире Арктического театра, который расположен в Мурманске. Это самый молодой и первый негосударственный театр в городе за последние 80 лет. МТС помогла независимым артистам приобрести современное оборудование для выступлений.
• Лекции о музыкальной археологии Новгородской земли «Звучащий мир древнего Новгорода», на которых специалисты подробно и увлекательно рассказывают об уникальных древних музыкальных инструментах и показывают, как они выглядят.
• Историческая площадка для игры в крокет в Липецке. На одном из старейших в России курорте минеральных вод отдыхающие еще в XIX веке любили поиграть в эту игру в парке. Для современных жителей города организовали открытый турнир по этой игре, а местному музею — подарили новый комплект для игры в крокет.
• Граффити с изображением красной панды в Калининградском зоопарке, которую нарисовали волонтеры МТС, и новая благоустроенная зона отдыха для посетителей.
• Восстановление музея завода в Сысерти. На территории бывшего Сысертского завода в 2020 году решили создать креативный кластер. Таким образом заброшенный завод стал превращаться в современный завод-музей. Помогла вдохнуть жизнь в старые здания завода и компания МТС, поучаствовав в восстановлении музея завода. А на набережной Сысертского пруда благодаря МТС были установлены кованые «качели любви» известного уральского кузнеца Александра Лысякова.
Проект «Доступ»
Большой художественный проект МТС был реализован в 2018 году, в нем приняли участие известные современные художники, дизайнеры и музыканты. По задумке авторов, картины, плакаты на стенах, принты на дизайнерской одежде оживают с помощью приложения дополненной реальности и несут новые смыслы. Почти три тысячи человек пришли на финальную выставку проекта на дизайн-заводе «Флакон» в Москве. По словам организаторов, зрители смогли не только увидеть уникальный контент под музыку модных диджеев, но и поразмышлять о ценности художественного произведения в эпоху безграничности мобильного интернета.
Кстати, к 30-летию МТС сделала свой дизайнерский мерч, который тоже может стать подарком для тех, кто захочет отпраздновать день рождения экосистемы вместе с ней.
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