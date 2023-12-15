Топ проектов МТС, о которых должен знать культурный человек В юбилейный год для экосистемы рассказываем о проектах, ставших важными элементами кода российской культуры

«Отвоевали себе право на краски»: спектакль Urban. Ekb

Фото с премьеры спектакля

Город бесов? — город культуры

Макет так и не построенного Синтетического театра, теперь ставший легендой и историей

«В свой день рождения мы решили, что было бы здорово не получать подарки, а дарить их», — говорят в МТС.



«Аудиогид по Уралмашу»

«Аудиогид о Свердловском рок-клубе»

Свердловский рок-клуб стал одним из самых легендарных в стране

Возможности для юных — «Поколение М» — это про шанс добиваться

«МТС Лейбл» и музыка, которая в тебе

Театр 21 века начинается с трансляции?

Весь мир — театр, а театрам надо помогать

«Культурный код»

Проект «Доступ»

Анна Андреева, Алиса Левина © Вечерние ведомости