Северное сияние наблюдается в небе над Свердловской областью
Фото: Владимир Задумин
29 сентября жители Свердловской области могут наблюдать в небе северное сияние.
Сияние настолько яркое, что его можно видеть даже из Екатеринбурга, при всём свете городского освещения.
Причиной возникновения сияния в средней полосе России является геомагнитная буря, пишут метеорологи.
