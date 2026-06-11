«Корзины добра» появились в зоомагазинах сети «Мир хвостатых»

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Фонд «ЗООзащита» запустил новый совместный проект с сетью зоомагазинов «Мир хвостатых» в Екатеринбурге. В рамках акции «Хвостатая помощь» в четырёх магазинах сети установлены специальные «Корзины добра».«Корзины добра», установленные в зоомагазинах, предназначены для сбора корма, медикаментов или средств гигиены для подопечных фонда — бездомных кошек и собак. Список необходимого очень большой. Это и кошачьи корма (предпочтительны сухие корма Royal Canin для стерилизованных кошек, Royal Canin Gastrointestinal, Perfect Fit, а также детское питание для котят — Royal Canin Babycat и Kitten), сухой корм Мираторг Экстрамит или Pedigree для собак, древесный наполнитель для кошачьего туалета, впитывающие пелёнки, шприцы объёмом 2 мл, а также полотенца и одеяла (их используют как подстилки для животных). Из медикаментов нужны обработки от блох «Селафорт», «Стронгхолд» или «Барс», препараты от глистов «Мильпразон», «Мельбимакс», «Празител» в таблетках. А вот что в «Корзины добра» лучше не складывать, так это лакомства, зоошампуни, одежду и сувениры.«Корзины добра» в Екатеринбурге можно найти по адресам:Мероприятие для возрастной категории 18+