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Свердловскую область связали с Челябинском новым «грузовым экспрессом»
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
О расширении сети ускоренных грузовых перевозок рассказали в администрации Свердловской железной дороги. В этому году запущен новый маршрут «Грузового экспресса», который курсирует между станцией Благодать до станции Флюсовая в Челябинской области.
Сервис «Грузовой экспресс» позволяет предприятиям включать собственные вагоны в регулярные ускоренные поезда, курсирующие строго по расписанию. Это принципиально важно для производств, работающих в условиях долгосрочных контрактов и жёстких сроков поставок, — поясняют в СвЖД.
На данный момент сеть «Грузовых экспрессов» насчитывает 59 маршрутов и охватывает территорию всей страны. Только за первые пять месяцев 2026 года по ним было отправлено 1400 составов. Среди наиболее востребованных категорий грузов — строительные материалы и лесная продукция, что особенно актуально для экономики Свердловской области с её развитым строительным сектором и лесопромышленным комплексом.
Помимо маршрута между Свердловской и Челябинской областями сеть «Грузовых экспрессов» пополнилась ещё одним — с июня со станции Ергач в Пермском крае до станции Клубника в Челябинской области начали ходить грузовые экспресс-поезда. Мероприятие для возрастной категории 18+
Сервис «Грузовой экспресс» позволяет предприятиям включать собственные вагоны в регулярные ускоренные поезда, курсирующие строго по расписанию. Это принципиально важно для производств, работающих в условиях долгосрочных контрактов и жёстких сроков поставок, — поясняют в СвЖД.
На данный момент сеть «Грузовых экспрессов» насчитывает 59 маршрутов и охватывает территорию всей страны. Только за первые пять месяцев 2026 года по ним было отправлено 1400 составов. Среди наиболее востребованных категорий грузов — строительные материалы и лесная продукция, что особенно актуально для экономики Свердловской области с её развитым строительным сектором и лесопромышленным комплексом.
Помимо маршрута между Свердловской и Челябинской областями сеть «Грузовых экспрессов» пополнилась ещё одним — с июня со станции Ергач в Пермском крае до станции Клубника в Челябинской области начали ходить грузовые экспресс-поезда. Мероприятие для возрастной категории 18+
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