Свердловскую область связали с Челябинском новым «грузовым экспрессом»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

О расширении сети ускоренных грузовых перевозок рассказали в администрации Свердловской железной дороги. В этому году запущен новый маршрут «Грузового экспресса», который курсирует между станцией Благодать до станции Флюсовая в Челябинской области.Сервис «Грузовой экспресс» позволяет предприятиям включать собственные вагоны в регулярные ускоренные поезда, курсирующие строго по расписанию. Это принципиально важно для производств, работающих в условиях долгосрочных контрактов и жёстких сроков поставок, — поясняют в СвЖД.На данный момент сеть «Грузовых экспрессов» насчитывает 59 маршрутов и охватывает территорию всей страны. Только за первые пять месяцев 2026 года по ним было отправлено 1400 составов. Среди наиболее востребованных категорий грузов — строительные материалы и лесная продукция, что особенно актуально для экономики Свердловской области с её развитым строительным сектором и лесопромышленным комплексом.Помимо маршрута между Свердловской и Челябинской областями сеть «Грузовых экспрессов» пополнилась ещё одним — с июня со станции Ергач в Пермском крае до станции Клубника в Челябинской области начали ходить грузовые экспресс-поезда. Мероприятие для возрастной категории 18+