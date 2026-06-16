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39% путешественников старшего возраста на Урале бронируют жильё самостоятельно
Фото: Вечерние ведомости
Путешественники старше 55 лет в Уральском федеральном округе всё активнее используют цифровые сервисы для организации поездок. По данным исследования Авито Путешествий, 39% представителей серебряного возраста самостоятельно бронируют жильё онлайн, а главным критерием выбора для 67% респондентов остаётся оптимальное соотношение цены и качества.
Большинство опрошенных жителей УрФО отправляются в путешествия ради отдыха и смены обстановки — такой вариант назвали 59% участников исследования. Ещё 30% рассматривают поездки как возможность оздоровления. При выборе жилья 43% обращают внимание на близость к достопримечательностям или пляжу.
Самым популярным вариантом размещения среди путешественников старше 55 лет остаются отели — их предпочитают 34% респондентов. Однако почти треть опрошенных (29%) выбирают квартиры и апартаменты. Женщины чаще ориентируются на отзывы и рейтинги, тогда как мужчины чаще принимают решения самостоятельно и нередко бронируют жильё уже по прибытии.
Как отметила директор по доверию и безопасности Авито Наталья Юматова, путешественникам важно обсуждать все детали размещения через встроенный чат платформы и пользоваться безопасными инструментами бронирования. Также рекомендуется изучать отзывы, проверять профиль владельца жилья и не переводить деньги напрямую через мессенджеры или банковские карты.
Исследование показало, что путешественники старшего возраста формируют устойчивый спрос на туристические услуги, сочетая стремление к надёжности с готовностью пользоваться современными цифровыми сервисами. При этом среди россиян старше 65 лет около 40% по-прежнему не используют онлайн-платформы для бронирования, что подчёркивает важность простых и понятных цифровых решений для этой аудитории. Мероприятие для возрастной категории 18+
Большинство опрошенных жителей УрФО отправляются в путешествия ради отдыха и смены обстановки — такой вариант назвали 59% участников исследования. Ещё 30% рассматривают поездки как возможность оздоровления. При выборе жилья 43% обращают внимание на близость к достопримечательностям или пляжу.
Самым популярным вариантом размещения среди путешественников старше 55 лет остаются отели — их предпочитают 34% респондентов. Однако почти треть опрошенных (29%) выбирают квартиры и апартаменты. Женщины чаще ориентируются на отзывы и рейтинги, тогда как мужчины чаще принимают решения самостоятельно и нередко бронируют жильё уже по прибытии.
Как отметила директор по доверию и безопасности Авито Наталья Юматова, путешественникам важно обсуждать все детали размещения через встроенный чат платформы и пользоваться безопасными инструментами бронирования. Также рекомендуется изучать отзывы, проверять профиль владельца жилья и не переводить деньги напрямую через мессенджеры или банковские карты.
Исследование показало, что путешественники старшего возраста формируют устойчивый спрос на туристические услуги, сочетая стремление к надёжности с готовностью пользоваться современными цифровыми сервисами. При этом среди россиян старше 65 лет около 40% по-прежнему не используют онлайн-платформы для бронирования, что подчёркивает важность простых и понятных цифровых решений для этой аудитории. Мероприятие для возрастной категории 18+
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