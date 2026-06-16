Возрастное ограничение 18+

39% путешественников старшего возраста на Урале бронируют жильё самостоятельно

19.33 Среда, 17 июня 2026
Фото: Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Путешественники старше 55 лет в Уральском федеральном округе всё активнее используют цифровые сервисы для организации поездок. По данным исследования Авито Путешествий, 39% представителей серебряного возраста самостоятельно бронируют жильё онлайн, а главным критерием выбора для 67% респондентов остаётся оптимальное соотношение цены и качества.

Большинство опрошенных жителей УрФО отправляются в путешествия ради отдыха и смены обстановки — такой вариант назвали 59% участников исследования. Ещё 30% рассматривают поездки как возможность оздоровления. При выборе жилья 43% обращают внимание на близость к достопримечательностям или пляжу.

Самым популярным вариантом размещения среди путешественников старше 55 лет остаются отели — их предпочитают 34% респондентов. Однако почти треть опрошенных (29%) выбирают квартиры и апартаменты. Женщины чаще ориентируются на отзывы и рейтинги, тогда как мужчины чаще принимают решения самостоятельно и нередко бронируют жильё уже по прибытии.

Как отметила директор по доверию и безопасности Авито Наталья Юматова, путешественникам важно обсуждать все детали размещения через встроенный чат платформы и пользоваться безопасными инструментами бронирования. Также рекомендуется изучать отзывы, проверять профиль владельца жилья и не переводить деньги напрямую через мессенджеры или банковские карты.

Исследование показало, что путешественники старшего возраста формируют устойчивый спрос на туристические услуги, сочетая стремление к надёжности с готовностью пользоваться современными цифровыми сервисами. При этом среди россиян старше 65 лет около 40% по-прежнему не используют онлайн-платформы для бронирования, что подчёркивает важность простых и понятных цифровых решений для этой аудитории.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Алина Иванова © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Жители Урала чаще всего дарят выпускникам гаджеты
16 июня 2026
Спрос на посуточную аренду в Екатеринбурге за год вырос почти на треть
16 июня 2026
Почти у половины жителей УрФО есть умные часы или фитнес-браслет
17 июня 2026
Каждый третий житель Екатеринбурга летом готовит смузи и домашнее мороженое
17 июня 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«В вашем городе всё системно плохо». Транспортный эксперт из Москвы — о причинах ДТП в Екатеринбурге

А также о том, что можно исправить, чтобы снизить число смертей на улицах
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
19:41 Свердловскую область связали с Челябинском новым «грузовым экспрессом»
19:33 39% путешественников старшего возраста на Урале бронируют жильё самостоятельно
18:44 Тройное столкновение произошло на одном из перекрёстков Каменска-Уральского
18:30 В Калиновском лесопарке поучат делать солнечные часы
17:30 Екатеринбургская группа «Изумруд» выступит на гала-концерте проекта «Вся страна. Лучшее» в Улан-Удэ
17:28 Против матери экс-замглавы МУГИСО Самбурского возбудили уголовное дело
17:01 Дипломат Монголии посетил колонию строгого режима в Екатеринбурге
16:33 Почти 2 миллиона туристов воспользовались экскурсиями в Екатеринбурге за год
16:01 Каждый третий житель Екатеринбурга летом готовит смузи и домашнее мороженое
15:30 Свердловских авиапожарных отправили на борьбу с лесными пожарами в Красноярском крае
14:49 Многодетная мать из Верхней Салды получила судимость за неуплату алиментов
14:45 Средняя цена нового китайского автомобиля в Свердловской области достигла 3,7 млн рублей
14:29 В Екатеринбургском зоопарке отметят Всемирный день крокодила показательной кормёжкой Кеши
13:45 В Екатеринбурге должен появиться ещё один памятник работы скульптора Мейрама Баймуханова
13:38 У свердловчанки диагностировали «синдром поджаренной кожи» после работы с ноутбуком на коленях
13:06 Более 230 тысяч свердловчан прошли обучение финансовой грамотности
12:53 Облсуд оставил в силе приговор жительнице Карпинска за издевательства над девушкой с инвалидностью
12:39 Ваня Дмитриенко выступит на общегородском выпускном в Екатеринбурге
12:30 Почти у половины жителей УрФО есть умные часы или фитнес-браслет
12:28 Движение по новому путепроводу на месте проблемного ж.д. переезда под Екатеринбургом обещают запустить в ноябре
12:06 Студенты УрФУ проверили сайты 168 муниципальных учреждений на антикоррупционные материалы
11:59 В двух сёлах под Артёмовским откроют новые медицинские пункты
11:55 Более 200 свердловчан госпитализированы после укусов клещей
11:45 Суд взыскал с «Пятерочки» более 600 тысяч рублей за травму пенсионера в Екатеринбурге
10:25 Более 2 тысяч екатеринбуржцев прошли обучение в «Школах здоровья» при ГКБ №14 с начала года
21:03 В Екатеринбурге отменили оправдательный приговор предполагаемой детоубийце
Все новости Свердловской области
12:33 РЖД усилили контроль за доставкой топлива в регионы
14:38 Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября
14:32 ЦБ выпустит коллекционный набор монет номиналом от копейки до 10 рублей
13:42 Jetour X70PLUS разрешат использовать в качестве такси в России
13:32 Российский рынок акций начал торги ростом
13:26 Глава SOKOLOV спрогнозировал рост доли маркетплейсов на ювелирном рынке до 40%
12:47 Глава Гознака объяснил рост спроса россиян на наличные в 2026 году
11:58 Поставки российского газа в Турцию сократились на 6% с начала года
11:36 «Дискотека Авария» стала самой желанной группой на российских свадьбах
13:40 ФСБ заявила о раскрытии схемы с акциями российских компаний на 7 млрд рублей
12:04 В Омской области намерены полностью запретить продажу вейпов с 1 сентября
12:00 Юные спортсмены из России завоевали пять золотых медалей на чемпионате мира по фитнесу
17:19 Путин, Мишустин, Володин и Мантуров поздравили россиян с Днём России
16:37 Болгария вновь сделала исключение из санкций ЕС ради работы АЭС «Козлодуй»
16:31 В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой более 5
15:34 Спрос на автомобили с пробегом у дилеров за год вырос на 15%
17:01 В России могут запустить новую пенсионную программу с господдержкой
16:44 Спрос на рабочих специалистов в России вырос на 62% с начала года
15:18 В МТС запустили перевод на татарский язык в реальном времени во время онлайн-встреч
12:05 Дмитриев рассказал, что европейские компании подают сигналы о возвращении в Россию
11:00 FIDE временно отстранила Федерацию шахмат России
22:12 Авито Работа: скорость найма стала одним из ключевых факторов производительности малого бизнеса
22:06 За подделку справок об отсутствии ВИЧ ввели уголовную ответственность
18:57 Жара может делать животных агрессивнее и буквально мешать им думать
18:29 Путин призвал бизнес вкладываться в детские лагеря и здравницы
17:39 В Канаде задержали 17 лет летавшего по поддельным документам пилота
Все новости России и мира
19:41 Свердловскую область связали с Челябинском новым «грузовым экспрессом»
19:33 39% путешественников старшего возраста на Урале бронируют жильё самостоятельно
18:44 Тройное столкновение произошло на одном из перекрёстков Каменска-Уральского
18:30 В Калиновском лесопарке поучат делать солнечные часы
17:30 Екатеринбургская группа «Изумруд» выступит на гала-концерте проекта «Вся страна. Лучшее» в Улан-Удэ
17:28 Против матери экс-замглавы МУГИСО Самбурского возбудили уголовное дело
17:01 Дипломат Монголии посетил колонию строгого режима в Екатеринбурге
16:33 Почти 2 миллиона туристов воспользовались экскурсиями в Екатеринбурге за год
16:01 Каждый третий житель Екатеринбурга летом готовит смузи и домашнее мороженое
15:30 Свердловских авиапожарных отправили на борьбу с лесными пожарами в Красноярском крае
14:49 Многодетная мать из Верхней Салды получила судимость за неуплату алиментов
14:45 Средняя цена нового китайского автомобиля в Свердловской области достигла 3,7 млн рублей
14:29 В Екатеринбургском зоопарке отметят Всемирный день крокодила показательной кормёжкой Кеши
13:45 В Екатеринбурге должен появиться ещё один памятник работы скульптора Мейрама Баймуханова
13:38 У свердловчанки диагностировали «синдром поджаренной кожи» после работы с ноутбуком на коленях
13:06 Более 230 тысяч свердловчан прошли обучение финансовой грамотности
12:53 Облсуд оставил в силе приговор жительнице Карпинска за издевательства над девушкой с инвалидностью
12:39 Ваня Дмитриенко выступит на общегородском выпускном в Екатеринбурге
12:30 Почти у половины жителей УрФО есть умные часы или фитнес-браслет
12:28 Движение по новому путепроводу на месте проблемного ж.д. переезда под Екатеринбургом обещают запустить в ноябре
12:06 Студенты УрФУ проверили сайты 168 муниципальных учреждений на антикоррупционные материалы
11:59 В двух сёлах под Артёмовским откроют новые медицинские пункты
11:55 Более 200 свердловчан госпитализированы после укусов клещей
11:45 Суд взыскал с «Пятерочки» более 600 тысяч рублей за травму пенсионера в Екатеринбурге
10:25 Более 2 тысяч екатеринбуржцев прошли обучение в «Школах здоровья» при ГКБ №14 с начала года
21:03 В Екатеринбурге отменили оправдательный приговор предполагаемой детоубийце
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK