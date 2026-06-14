Возрастное ограничение 18+
В Калиновском лесопарке поучат делать солнечные часы
Фото: телеграм-канал «Калиновский лесной парк» / t.me/kalinovski_lesnoi_park
В самый длинный день года, 21 июня, в Калиновском лесопарке состоится мастер-класс по созданию солнечных часов. Мероприятие пройдёт на поляне возле геодезической вышки, которую пытаются превратить в гигантские солнечные часы.
Дата проведения мастер-класса выбрана не случайно: на 21 июня выпадает день летнего солнцестояния. Участников встречи ждёт увлекательное погружение в мир гномоники — науки о солнечных часах — с практическим уклоном. Они узнают, какие типы солнечных часов существуют и где в России они установлены. Эти знания позволят самостоятельно установить солнечные часы в саду, во дворе или на даче, не допуская при этом типичных ошибок при проектировании и размещении.
На мастер-классе также будет представлен проект солнечных часов непосредственно для поляны у вышки. А если погода окажется благоприятной, участники попробуют свои силы в создании декоративной плитки с отпечатками растений — пробный образец будущего арт-объекта. Каждый зарегистрированный участник получит памятный подарок — открытку-трансформер, которая складывается по линиям сгиба и превращается в миниатюрную модель солнечных часов.
Начало встречи запланировано ровно в полдень. Для участия обязательна регистрация по ссылке. заполнить форму можно по ссылке через онлайн-форму. Для тех, кто не знает месторасположение вышки в Калиновском лесопарке, назначена встреча в 11.40 возле лыжной базы спорткомплекса «Калининец». Мероприятие для возрастной категории 18+
Дата проведения мастер-класса выбрана не случайно: на 21 июня выпадает день летнего солнцестояния. Участников встречи ждёт увлекательное погружение в мир гномоники — науки о солнечных часах — с практическим уклоном. Они узнают, какие типы солнечных часов существуют и где в России они установлены. Эти знания позволят самостоятельно установить солнечные часы в саду, во дворе или на даче, не допуская при этом типичных ошибок при проектировании и размещении.
На мастер-классе также будет представлен проект солнечных часов непосредственно для поляны у вышки. А если погода окажется благоприятной, участники попробуют свои силы в создании декоративной плитки с отпечатками растений — пробный образец будущего арт-объекта. Каждый зарегистрированный участник получит памятный подарок — открытку-трансформер, которая складывается по линиям сгиба и превращается в миниатюрную модель солнечных часов.
Начало встречи запланировано ровно в полдень. Для участия обязательна регистрация по ссылке. заполнить форму можно по ссылке через онлайн-форму. Для тех, кто не знает месторасположение вышки в Калиновском лесопарке, назначена встреча в 11.40 возле лыжной базы спорткомплекса «Калининец». Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию