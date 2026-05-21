Почти десять тысяч человек пострадали от укусов клещей в Свердловской области
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Ещё 2,8 тысячи человек пострадали от укусов клещей в Свердловской области. На прошлой деле региональный Роспотребнадзор сообщал о 7,1 случае присасывания клеща, а на этой – о 9,9 тысячи.
С подозрением на энцефалит в больницы области положили 30 человек, с подозрением на боррелиоз – 54 человек. О подтвердившихся случаях не сообщают.
«Число покусов в 1,5 раза ниже аналогичного периода прошлого года и в 1,3 раза ниже среднего многолетнего показателя»,
– отмечают в ведомстве.
21 мая 2026
