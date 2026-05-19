В метро Екатеринбурга появился «Книжный экспресс»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сегодня, 20 мая, в подземке Екатеринбурга начал ходить «Книжный экспресс». Его запуск приурочен к открытию Всероссийского библиотечного конгресса.Екатеринбург стал в этом году местом проведения Всероссийского библиотечного конгресса, на который съехались представители библиотек со всей страны. Сам город на время проведения этого масштабного мероприятия получил титул библиотечной столицы России. Однако, «Книжный экспресс» будет курсировать в метро не только в период работы конгресса. Планируется, что прокатиться на нём можно будет до ноября текущего года.Вагоны «Книжного экспресса» можно назвать передвижной выставкой. Их стены изнутри покрыты портретами известных писателей, цитатами из их книг, редкими документами. Основная часть экспозиции посвящена Виссариону Белинскому, в честь которого названа крупнейшая библиотека региона. Также в составе представлены Павел Бажов, Дмитрий Мамин-Сибиряк, Владислав Крапивин.Проект задуман как способ продвижения литературы и чтения. Пассажиры метро, попавшие в «Книжный экспресс» за время поездки успеют почерпнуть массу полезных знаний о литературе и, возможно, поднимутся на поверхность со стойким желанием зайти в ближайший книжный или в библиотеку, чтобы взять произведение писателя, о котором они только что получили новую информацию. Мероприятие для возрастной категории 18+