Возрастное ограничение 18+

В метро Екатеринбурга появился «Книжный экспресс»

18.49 Среда, 20 мая 2026
Стоп-кадр видео из соцсетей
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Сегодня, 20 мая, в подземке Екатеринбурга начал ходить «Книжный экспресс». Его запуск приурочен к открытию Всероссийского библиотечного конгресса.

Екатеринбург стал в этом году местом проведения Всероссийского библиотечного конгресса, на который съехались представители библиотек со всей страны. Сам город на время проведения этого масштабного мероприятия получил титул библиотечной столицы России. Однако, «Книжный экспресс» будет курсировать в метро не только в период работы конгресса. Планируется, что прокатиться на нём можно будет до ноября текущего года.

Вагоны «Книжного экспресса» можно назвать передвижной выставкой. Их стены изнутри покрыты портретами известных писателей, цитатами из их книг, редкими документами. Основная часть экспозиции посвящена Виссариону Белинскому, в честь которого названа крупнейшая библиотека региона. Также в составе представлены Павел Бажов, Дмитрий Мамин-Сибиряк, Владислав Крапивин.

Проект задуман как способ продвижения литературы и чтения. Пассажиры метро, попавшие в «Книжный экспресс» за время поездки успеют почерпнуть массу полезных знаний о литературе и, возможно, поднимутся на поверхность со стойким желанием зайти в ближайший книжный или в библиотеку, чтобы взять произведение писателя, о котором они только что получили новую информацию.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Екатеринбурге открылся крупнейший библиотечный форум России
19 мая 2026
Книжный фестиваль «Зелёная строка» в Екатеринбурге за 11 дней посетили более 42 тысяч раз
12 мая 2026
«Мастер и Маргарита» возглавили топ книг на майских в Свердловской области
14 мая 2026
Жители Урала всё чаще читают Макиавелли и Марка Аврелия
19 мая 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Сдирали тату наждачкой». В Екатеринбурге обнаружился ещё один рехаб с жестоким обращением с детьми

Однако реакция на выявленные факты последовала весьма мягкая
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:08 Суд приостановил работу цеха в Верхней Пышме
20:48 Строительство развязки изменит маршруты четырёх екатеринбургских автобусов
20:22 Хирурга из Верхней Салды осудили за фиктивные больничные
19:40 Заглянуть за кулисы Екатеринбургского театра кукол приглашают взрослых любителей театра
19:16 С приходом жары в екатеринбургский зооприют стало попадать больше поломанных кошек
18:49 В метро Екатеринбурга появился «Книжный экспресс»
18:02 Заморозки и грозу с ветром прогнозируют в Свердловской области
17:39 Актриса Марина Федункив выйдет на работу к победителям конкурса вакансий на Авито
17:35 В Каменске-Уральском прошли учения на случай выявления холеры
17:00 После нападения собаки на ребёнка в Полевском возбудили уголовное дело
16:44 Тренера из Каменска-Уральского обвинили в истязании воспитанника
15:42 Посетителями первой падел-арены в Екатеринбурге чаще становятся мужчины около 40 лет
14:58 Жителей Свердловской области предупреждают о фейковом канале «Тревога Урал»
14:28 Суд вынес приговор по делу о стрельбе возле екатеринбургского бизнес-центра
13:20 Товары для дачи и пикников стали самыми востребованными у уральцев в мае
13:18 Похитителя проводов осудили в Каменске-Уральском
11:58 Четверть россиян покупают машины с пробегом у дилеров
11:29 Тавдинец «обменял» билет банка приколов на 250 часов обязательных работ
11:00 Машина реанимации попала в смертельное ДТП под Серовом
10:49 Повара с 20 литрами соуса из Баку не пропустили в Кольцово
09:59 В Екатеринбурге обсудили просьбу мигрантов присутствовать на тестах по русскому для детей
08:59 Руководители свердловского МВД неделю будет вести приём граждан
21:31 Присяжные вынесли решение по делу о стрельбе возле екатеринбургского бизнес-центра
20:25 Малыша из Богдановича от коварного арахиса спасали три больницы
20:03 Новый аттракцион «Безумные танцы» заработал в Парке Маяковского
19:50 Рисовать пейзажи на чековой бумаге научат на берегах Пышминских Озёрок
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
21:08 Суд приостановил работу цеха в Верхней Пышме
20:48 Строительство развязки изменит маршруты четырёх екатеринбургских автобусов
20:22 Хирурга из Верхней Салды осудили за фиктивные больничные
19:40 Заглянуть за кулисы Екатеринбургского театра кукол приглашают взрослых любителей театра
19:16 С приходом жары в екатеринбургский зооприют стало попадать больше поломанных кошек
18:49 В метро Екатеринбурга появился «Книжный экспресс»
18:02 Заморозки и грозу с ветром прогнозируют в Свердловской области
17:39 Актриса Марина Федункив выйдет на работу к победителям конкурса вакансий на Авито
17:35 В Каменске-Уральском прошли учения на случай выявления холеры
17:00 После нападения собаки на ребёнка в Полевском возбудили уголовное дело
16:44 Тренера из Каменска-Уральского обвинили в истязании воспитанника
15:42 Посетителями первой падел-арены в Екатеринбурге чаще становятся мужчины около 40 лет
14:58 Жителей Свердловской области предупреждают о фейковом канале «Тревога Урал»
14:28 Суд вынес приговор по делу о стрельбе возле екатеринбургского бизнес-центра
13:20 Товары для дачи и пикников стали самыми востребованными у уральцев в мае
13:18 Похитителя проводов осудили в Каменске-Уральском
11:58 Четверть россиян покупают машины с пробегом у дилеров
11:29 Тавдинец «обменял» билет банка приколов на 250 часов обязательных работ
11:00 Машина реанимации попала в смертельное ДТП под Серовом
10:49 Повара с 20 литрами соуса из Баку не пропустили в Кольцово
09:59 В Екатеринбурге обсудили просьбу мигрантов присутствовать на тестах по русскому для детей
08:59 Руководители свердловского МВД неделю будет вести приём граждан
21:31 Присяжные вынесли решение по делу о стрельбе возле екатеринбургского бизнес-центра
20:25 Малыша из Богдановича от коварного арахиса спасали три больницы
20:03 Новый аттракцион «Безумные танцы» заработал в Парке Маяковского
19:50 Рисовать пейзажи на чековой бумаге научат на берегах Пышминских Озёрок
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK