Замгендиректора «Уралвагонзавода» и экс-гендиректора «Уралтрансмаша» Дмитрия Семизорова задержали

08.52 Четверг, 28 мая 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Заместителя генерального директора «Уралвагонзавода», бывшего генерального директора «Уралтрансмаша» Дмитрия Семизорова задержали. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

По данным информационного агентства, топ-менеджеру предъявили обвинение в растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ). Согласно версии следствия, преступление было совершено при реализации контрактов, связанных с поставками климатического оборудования для оборонной промышленности.

«Уголовное дело расследует ГСУ СКР по Москве. Оно было возбуждено 28 октября 2025 года и касается исполнения гособоронзаказа, который в 2016 году реализовывал ЦНИИТОЧМАШ. Следствие полагает, что в июне 2016 года институт заключил контракт с ООО "ФСК Прогресс" на поставку оборудования стоимостью 132,1 миллиона рублей, при том, что фактическая цена техники составляла около 78 миллионов рублей»,

– пишет ресурс.


Разницу между реальной и «нарисованной» стоимостью, как утверждается, участники схемы оставили себе.

До назначения в АО «НПК «Уралвагонзавод» Семизоров возглавлял АО «Уралтрансмаш» (Екатеринбург), ещё ранее был управляющим директором АО «163 бронетанковый ремонтный завод» (станица Кущёвская) и генеральным директором ЦНИИТочмаш (Подольск).

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
