290 гектаров заброшенных сельхозземель нашли в Свердловской области
Фото: Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора
В Богдановичском районе Свердловской области нашли 290 гектаров земель сельскохозяйственного назначения, за которыми давно никто не следит.
Обнаружить их удалось благодаря беспилотникам, сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Известно, что эти земли арендует физическое лицо, но по каким‑то причинам не использует их по назначению. В отношении арендатора «приняты меры в рамках установленных полномочий», заявили в управлении.
«Так, в рамках обследования земельных участков выявлено зарастание древесно-кустарниковой и сорной растительностью, которая расположена на всей площади земельных участков. Участки, находятся в запущенном состоянии, сельскохозяйственная деятельность не ведётся, отсутствуют посевы сельскохозяйственных культур»,
– рассказали в ведомстве.
