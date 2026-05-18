290 гектаров заброшенных сельхозземель нашли в Свердловской области





– рассказали в ведомстве. «Так, в рамках обследования земельных участков выявлено зарастание древесно-кустарниковой и сорной растительностью, которая расположена на всей площади земельных участков. Участки, находятся в запущенном состоянии, сельскохозяйственная деятельность не ведётся, отсутствуют посевы сельскохозяйственных культур»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Богдановичском районе Свердловской области нашли 290 гектаров земель сельскохозяйственного назначения, за которыми давно никто не следит.Обнаружить их удалось благодаря беспилотникам, сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.Известно, что эти земли арендует физическое лицо, но по каким‑то причинам не использует их по назначению. В отношении арендатора «приняты меры в рамках установленных полномочий», заявили в управлении. Мероприятие для возрастной категории 18+