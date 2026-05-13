Заморозки и грозу с ветром прогнозируют в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области перепады температуры от -2 °C до +27 °C. Также синоптики прогнозируют грозу и сильный ветер до 17 метров в секунду.
В четверг, 21 мая, в регионе преимущественно без осадков. Ночью +2...+7 °C, местами заморозки до -2 °C; днём +16...+21 °C. Ветер 3-8 м/сек, местами порывы до 13 м/сек.
В столице Урала преимущественно без осадков, ночью +5...+7 °C, днём +17...+19. Ветер 3-8 м/сек.
В пятницу, 22 мая, в Свердловской области преимущественно без осадков, на севере местами кратковременный дождь, гроза. Ночью +5...+10 °C, в горах до 0 °C; днём +22...+27 °C. Ветер ночью 2-7 м/сек, днём 4-9 м/сек, на севере местами порывы до 17 м/сек.
В Екатеринбурге преимущественно без осадков, ночью +7...+9 °C, днём +24...+26 °C. Ветер ночью 2-7 м/сек, днём 4-9 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
