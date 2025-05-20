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Фестиваль барбекю в уральской столице посетило более 118 тысяч человек
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Фестиваль барбекю, который 24 и 25 мая проходил в Историческом сквере Екатеринбурга, посетило более 118 тысяч человек. Такую статистику приводит мэрия.
На фестивале жители и гости уральской столице могли попробовать, как классические мясные шашлыки и стейки, так и рыбные. В ассортименте фестивальных блюд также были бурегры, шаурма, её греческая версия – гирос. Помимо греческой кухни можно было попробовать сербскую плескавицу и немецкую культовую закуску карривурст.
Для любителей морепродуктов помимо рыбных стейков готовили мидии, морские гребешки, устрицы и тигровые креветки.
На фестивале также были представлены прилавки с сыром и со всякими сладостями – мороженным, моти, пряниками и другим лакомством, в том числе ручной работы.
Параллельно в Историческом сквере проходили мастер-классы и конкурсы среди поваров.
На фестивале жители и гости уральской столице могли попробовать, как классические мясные шашлыки и стейки, так и рыбные. В ассортименте фестивальных блюд также были бурегры, шаурма, её греческая версия – гирос. Помимо греческой кухни можно было попробовать сербскую плескавицу и немецкую культовую закуску карривурст.
Для любителей морепродуктов помимо рыбных стейков готовили мидии, морские гребешки, устрицы и тигровые креветки.
На фестивале также были представлены прилавки с сыром и со всякими сладостями – мороженным, моти, пряниками и другим лакомством, в том числе ручной работы.
Параллельно в Историческом сквере проходили мастер-классы и конкурсы среди поваров.
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