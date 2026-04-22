Возрастное ограничение 18+
Берега Широкой речки в Екатеринбурге вновь завалены мусором
Фото: Елена Кольцова
В Екатеринбурге в очередной раз зафиксировано загрязнение берегов реки Широкая речка. Русло водоёма и прилегающая водоохранная зона оказались завалены бытовыми отходами.
Ситуация повторяется из года в год, и, по словам местных жителей, ничего не меняется. На проблему обратила внимание екатеринбурженка, известная защитница природы города, эколог Елена Кольцова. Она направила обращение в областное правительство через портал «Госуслуги». В Министерстве природных ресурсов Свердловской области на сигнал отреагировали слабо. Ведомство переадресовало обращение в районную администрацию. Там, в свою очередь, также сделали вид, что приняли меры. По словам заявительницы, ответ районных чиновников оказался пустым — констатация фактов и никаких реальных действий. Елена Кольцова также отправила заявления в инспекцию и в прокуратуру. На момент публикации ответы из надзорных органов ещё не поступили.
Свалка расположена в непосредственной близости от строительной площадки Городского управления дорожно-строительных работ, неподалёку от улицы Исламова. В кучу здесь свалены «лысые» шины, обломки метели, строительный мусор. По некоторым вещам видно, что привезены они сюда недавно.
Берега Широкой речки любители насвинячить превращают в свалки уже не первый год. Так, в ноябре «ВВ» писали про свалку между улицами Архангела Михаила и Металлургов, недалеко от ТЦ «МЕГА». А ещё ранее прокуратура через суд обязывала ООО «ГУДСР» восстановить нарушенное русло реки. Но, как видим, ситуация в лучшую сторону кардинально не меняется.
Ситуация повторяется из года в год, и, по словам местных жителей, ничего не меняется. На проблему обратила внимание екатеринбурженка, известная защитница природы города, эколог Елена Кольцова. Она направила обращение в областное правительство через портал «Госуслуги». В Министерстве природных ресурсов Свердловской области на сигнал отреагировали слабо. Ведомство переадресовало обращение в районную администрацию. Там, в свою очередь, также сделали вид, что приняли меры. По словам заявительницы, ответ районных чиновников оказался пустым — констатация фактов и никаких реальных действий. Елена Кольцова также отправила заявления в инспекцию и в прокуратуру. На момент публикации ответы из надзорных органов ещё не поступили.
Свалка расположена в непосредственной близости от строительной площадки Городского управления дорожно-строительных работ, неподалёку от улицы Исламова. В кучу здесь свалены «лысые» шины, обломки метели, строительный мусор. По некоторым вещам видно, что привезены они сюда недавно.
Берега Широкой речки любители насвинячить превращают в свалки уже не первый год. Так, в ноябре «ВВ» писали про свалку между улицами Архангела Михаила и Металлургов, недалеко от ТЦ «МЕГА». А ещё ранее прокуратура через суд обязывала ООО «ГУДСР» восстановить нарушенное русло реки. Но, как видим, ситуация в лучшую сторону кардинально не меняется. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
