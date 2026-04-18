Возрастное ограничение 18+

Екатеринбургскому «Плов центру» суд разрешил вернуться к работе досрочно

20.01 Среда, 22 апреля 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Чкаловский районный суд Екатеринбурга принял решение досрочно возобновить деятельность закусочной «Плов центр» на улице Академика Шварца. Ранее работа «Плов центра» была приостановлена на двадцать суток.

Причиной, по которой был закрыт «Плов центр», стали многочисленные нарушения санитарных норм. Соответствующее постановление суд вынес 13 апреля 2026 года. В ходе проверки сотрудники Роспотребнадзора выявили серьёзные недостатки: в закусочной отсутствовала маркировка на разделочном инвентаре, аналогичные нарушения касались и уборочного инвентаря. Специалисты также зафиксировали несоблюдение правил сбора пищевых отходов. Кроме того, были обнаружены дефекты отделки в зоне мойки посуды. В «Плов центре» не оказалось технологических карт на блюда. Также выяснилось, что для посетителей нет отдельного туалета.

Индивидуальный предприниматель Ж.Д. Абдулладжанов оперативно принялся устранять недостатки. После приведения заведения в порядок он обратился в суд с просьбой досрочно снять запрет на деятельность. Вчера, 21 апреля, в суд поступило заключение Роспотребнадзора. Контролирующий орган подтвердил устранение всех ранее выявленных нарушений. Изучив материалы, суд удовлетворил ходатайство предпринимателя. Определением суда деятельность ИП Абдулладжанова Ж.Д. досрочно возобновлена, закусочная «Плов центр» вновь открыта.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Екатеринбурге закрыли закусочную на улице Академика Шварца из-за нарушений
18 апреля 2026
На уральских железнодорожных мостах выявлены массовые дефекты
15 апреля 2026
В Свердловской области число происшествий на воде выросло вдвое по сравнению с прошлым годом
18 апреля 2026
Качество питьевой воды в Свердловской области улучшилось
18 апреля 2026

Оставить комментарий

Запретить нельзя развивать: строить полосы или ставить запрещающие знаки для электросамокатов?

Транспортный эксперт Алексей Кофман о злободневной проблеме Екатеринбурга
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
20:01 Екатеринбургскому «Плов центру» суд разрешил вернуться к работе досрочно
19:36 Лекция о главной нонконформистке современной музыки пройдёт в Музее Андеграунда
19:11 У екатеринбуржцев забрали единственный контейнер и вынудили складывать мусор на улице
19:03 СвЖД планирует в текущем году модернизировать более 140 железнодорожных переездов
18:59 В Екатеринбурге автобус проехал на красный и сбил молодого пешехода
18:00 Снег, дождь и гололедицу прогнозируют в Свердловской области
17:17 Жителя Серова оштрафовали за запуск квадрокоптера
17:03 Сысертского депутата Вадима Старкова лишили мандата из‑за утраты доверия
16:42 В Екатеринбурге пенсионер на Chevrolet сбил семилетнего мальчика
15:12 В Артёмовском ресурсоснабжающая организация после прокурорской проверки сделала перерасчёт на 5,1 млн рублей
14:47 В МТС поделились подробностями о продаже сим-карт на Авито
14:45 С началом посевной кампании вырос спрос на сельхозтехнику
13:43 С осуждённых за поджог квартиры пенсионерки-волонтёра в Нижнем Тагиле взыскали миллион рублей
13:09 СМИ сообщают о задержании подозреваемого в убийстве спортсмена в Екатеринбурге
12:29 Екатеринбуржцы готовы платить больше пунктуальным грузчикам
11:43 В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о «хищении» квартиры
11:18 Антитеррористические учения проходят в школах Свердловской области
10:47 Забывшую о своих обязанностях мать-алиментщицу наказали в Новоуральске
09:40 Помогшего мошенникам обчистить костромича жителя Артёмовского обязали вернуть украденный миллион рублей
09:26 Chevrolet на летних шинах и Hyundai на буксировке столкнулись с «КамАЗом» на трассе возле Нижнего Тагила
20:43 Свердловчане стали чаще проверять историю автомобилей
20:40 В 100 тысяч рублей оценил суд Каменска-Уральского два удара по телу инспектора ДПС
20:17 Экс-студента железнодорожного техникума осудили за взятку и лишили телефона
19:24 Спрос на подержанные машины в Свердловской области заметно вырос
19:20 Число видеозвонков на СвЖД выросло в полтора раза
19:05 Экс-директор «Пятёрочки» в Режевском округе осуждена за крупное хищение
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK