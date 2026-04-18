Екатеринбургскому «Плов центру» суд разрешил вернуться к работе досрочно
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Чкаловский районный суд Екатеринбурга принял решение досрочно возобновить деятельность закусочной «Плов центр» на улице Академика Шварца. Ранее работа «Плов центра» была приостановлена на двадцать суток.
Причиной, по которой был закрыт «Плов центр», стали многочисленные нарушения санитарных норм. Соответствующее постановление суд вынес 13 апреля 2026 года. В ходе проверки сотрудники Роспотребнадзора выявили серьёзные недостатки: в закусочной отсутствовала маркировка на разделочном инвентаре, аналогичные нарушения касались и уборочного инвентаря. Специалисты также зафиксировали несоблюдение правил сбора пищевых отходов. Кроме того, были обнаружены дефекты отделки в зоне мойки посуды. В «Плов центре» не оказалось технологических карт на блюда. Также выяснилось, что для посетителей нет отдельного туалета.
Индивидуальный предприниматель Ж.Д. Абдулладжанов оперативно принялся устранять недостатки. После приведения заведения в порядок он обратился в суд с просьбой досрочно снять запрет на деятельность. Вчера, 21 апреля, в суд поступило заключение Роспотребнадзора. Контролирующий орган подтвердил устранение всех ранее выявленных нарушений. Изучив материалы, суд удовлетворил ходатайство предпринимателя. Определением суда деятельность ИП Абдулладжанова Ж.Д. досрочно возобновлена, закусочная «Плов центр» вновь открыта.
