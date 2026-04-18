В Екатеринбурге закрыли закусочную на улице Академика Шварца из-за нарушений

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге специалисты Южного отдела Роспотребнадзора Свердловской области выявили нарушения в работе закусочной «Плов центр», расположенной на улице Академика Шварца, 17 Д. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Свердловской области.Во время проверки установлено, что в заведении не соблюдались требования к сбору твёрдых бытовых и пищевых отходов, маркировке разделочного и уборочного инвентаря, а также пищевой продукции. Кроме того, зафиксированы нарушения, связанные с отделкой производственных помещений и правилами товарного соседства.Лабораторные исследования отобранных проб показали неудовлетворительные результаты по качеству пищевой продукции и воды. По итогам проверки в отношении индивидуального предпринимателя составлены протокол об административном правонарушении и протокол о временном запрете деятельности по статье 6.6 КоАП РФ.Материалы были направлены в суд. Чкаловский районный суд Екатеринбурга принял решение приостановить работу закусочной «Плов центр» на 20 суток.Мероприятие для возрастной категории 18+