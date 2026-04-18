В Артёмовском ресурсоснабжающая организация после прокурорской проверки сделала перерасчёт на 5,1 млн рублей
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Артёмовском после проверки прокуратуры ресурсоснабжающая организация МУП «Прогресс» сделала перерасчёт на сумму 5,1 миллиона рублей.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, ведомство провело проверку по публикации в СМИ и выявило неправомерное начисление платы за горячее водоснабжение: жильцам нескольких домов начисляли платежи за «подогрев воды», который фактически не предоставлялся.
Надзорный орган внёс представление об устранении нарушений закона в адрес директора предприятия, и организация провела перерасчёт за период с декабря 2025 года по февраль 2026 года.
Ранее мы рассказывали о ситуации в посёлке Исеть под Екатеринбургом, где людям почти 20 лет выставляли незаконные счета за отопление.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, ведомство провело проверку по публикации в СМИ и выявило неправомерное начисление платы за горячее водоснабжение: жильцам нескольких домов начисляли платежи за «подогрев воды», который фактически не предоставлялся.
Надзорный орган внёс представление об устранении нарушений закона в адрес директора предприятия, и организация провела перерасчёт за период с декабря 2025 года по февраль 2026 года.
Ранее мы рассказывали о ситуации в посёлке Исеть под Екатеринбургом, где людям почти 20 лет выставляли незаконные счета за отопление. Мероприятие для возрастной категории 18+
