За разжигание ненависти и нацистскую символику оштрафовали жителя Верхней Пышмы
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Верхней Пышме за разжигание ненависти и нацистскую символику оштрафовали местного жителя Станислава Кайгородова.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, 23 марта в 2024 году осуждённый написал в одном из чатов в Телеграм сообщение, которое расценили как разжигание расовой ненависти. Второе нарушение, он совершил 28 августа 2025 года.
В суде он полностью признал свою вину. За нарушения Станиславу Кайгороду назначили два штрафа в размере 10 и 1 тысячи рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, 23 марта в 2024 году осуждённый написал в одном из чатов в Телеграм сообщение, которое расценили как разжигание расовой ненависти. Второе нарушение, он совершил 28 августа 2025 года.
«В ночное время Кайгородов публично демонстрировал нацистскую символику либо символику, сходную с ней до степени смешения, в чате мессенджера»,
– рассказали в пресс-службе.
В суде он полностью признал свою вину. За нарушения Станиславу Кайгороду назначили два штрафа в размере 10 и 1 тысячи рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.
