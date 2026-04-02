Девять лет колонии получил верхнепышминский пенсионер за убийство знакомого
Фото: прокуратура Свердловской области
В Верхней Пышме к длительному заключению приговорили пенсионера, который 5 сентября 2025 года зарезал своего собутыльника.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, конфликт между осуждённым и потерпевшим произошёл на фоне личных неприязненных отношений во время распития спиртного в квартире на улице Свердлова.
Согласно материалам дела, пожилой мужчина сначала просто избивал знакомого, потом колотил его тростью, а после, не сумев остановиться, заколол ножом. Лишь когда его собутыльник стал истекать кровью, он осознал, что натворил, и попросил соседку вызвать скорую и полицию.
В суде мужчина утверждал, что не помнит, что произошло, и отрицал умысел на убийство.
Однако суд признал его виновным в этом преступлении (статья 105 УК РФ) и приговорил к 9 годам в исправительной колонии строгого режима.
Однако суд признал его виновным в этом преступлении (статья 105 УК РФ) и приговорил к 9 годам в исправительной колонии строгого режима.
