Суд отменил кредит жительницы Режа, ставшей жертвой мошенников
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Режевской городской суд встал на сторону местной жительницы, которая пострадала от мошенников, когда пыталась устроиться на работу, и отменил оформленный на неё кредит.
Как рассказали в объединённой пресс‑службе судов Свердловской области, женщина искала удалённую работу и наткнулась на вакансию помощника аналитика. Она связалась с работодателем – ответивший человек звучал солидно. Общение перевели в мессенджер «Макс», где её попросили предоставить доступ к экрану телефона якобы для тестирования. Далее ей прислали ссылку, после перехода по которой с телефоном стали происходить странные вещи.
Позже дочь женщины объяснила ей, что она стала жертвой мошенников. Оказалось, аферисты, получив доступ к телефону, оформили несколько кредитов. Потерпевшая обратилась сначала в полицию, а затем в суд.
Факт мошенничества был подтверждён переадресацией вызовов и входом в личный кабинет потерпевшей с IP‑адресов других городов и даже стран.
Суд признал договор займа незаключённым и обязал ответчика признать задолженность отсутствующей, удалить информацию о долге и выплатить моральную компенсацию в размере 5 тысяч рублей.
Решение пока не вступило в законную силу.
«Ответчиком по одному из займов выступило ООО МКК "А Деньги". Компания настаивала, что договор заключён с согласия заёмщика, так как все формальные процедуры идентификации были соблюдены. Однако суд встал на сторону истицы. Он указал, что заёмщица не получала деньги по займу, доступ к её телефону и "Госуслугам" получили третьи лица»,
– рассказали в пресс-службе.
