Вместо «человейников» на берегу Исети построят школу

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Специалисты интернет-ресурса «Квадратный метр» обратили внимание на то, что в утверждённых изменениях Правил землепользования и застройки Екатеринбурга поменялся статус одной территории на Уктусе. Речь идёт об участке рядом с Уральским техникумом «Рифей».Территорию площадью в 4,5 гектара на левом берегу Исети собирались застраивать высотными домами. Но сейчас участок переведён в зону ЦС-6, которая предназначена для объектов общего образования.Большая часть указанной территории покрыта древесной растительностью, однако к официальным лесам данная роща не относится. До недавнего времени эта неофициальная зелёная зона находилась в территориальной зоне Ж-5, что и предполагало многоэтажную жилую застройку. На месте рощи планировалось возвести целый жилой квартал. После внесения изменений в ПЗЗ стало ясно, что высоток здесь не будет. Вместо них на данном участке появится школа.Под школу отдадут и территорию расположенного рядом профилактория «Уктус». Ранее в этой локации между рекой Исеть и лесополосой вдоль Кольцовского тракта предполагалось масштабное строительство, — напоминает «Квадратный метр». Здесь находится большой массив частной застройки, который в мэрии посчитали неэффективной жилой территорией. Согласно действующему Генплану Екатеринбурга, в перспективе в этом районе должны появиться три детских сада и две школы. Мероприятие для возрастной категории 18+