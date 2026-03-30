Сбежавшему из колонии‑поселения первоуральцу грозит новый срок

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Первоуральске на местного жителя, осуждённого на 2 года 8 месяцев за серию краж, возбудили новое уголовное дело за побег из колонии‑поселения, где он должен был отбывать наказание.Как рассказали Вечерним ведомостям пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, осуждённый сбежал, сделав в заборе дыру. После этого он через лес дошёл до трассы и на попутной машине доехал до Берёзовского, где его приютила подруга. Там его и обнаружила поисковая группа профессиональных сыщиков свердловского ГУФСИН.Сейчас беглец находится под стражей в ШИЗО колонии‑поселения № 66. Ему грозит до 4 лет лишения свободы за побег по статье 313 УК РФ. В ближайшее время первоуральцу собираются предъявить обвинение. Мероприятие для возрастной категории 18+