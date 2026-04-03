Похолодание и сильный ветер ожидаются в Свердловской области

17.38 Среда, 8 апреля 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области прогнозируется похолодание до -8°C, и до -21°C на севере региона. Также ожидается сильный ветер с порывами до 16 метров в секунду.

В четверг, 9 апреля, в регионе ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами сильные, гололедица. Температура ночью на юге 0...+5°C, на севере -7...-2°C, на крайнем севере до -12°C; днём на юге +3...+8°C, на крайнем юге до +13°C, на севере -3...+2°C. Ветер 5-10 м/сек, днём местами порывы до 15 м/сек.

В столице Урала ночью +3...+5°C, дождь; днём +6...+8°C, дождь, переходящий в снег. Ветер 5-10 м/сек.

В пятницу, 10 апреля, в Свердловской области местами осадки в виде снега и мокрого снега, гололедица. Ночью -8...-3°C, севере до -13°C, на крайнем севере -21...-16°C; днём +1...+6°C. Ветер 4-9 м/сек, порывы до 16 м/сек.

В Екатеринбурге ночью -5...-3°C, снег; днём +1...+3°C, снег и мокрый снег. Ветер 4-9 м/сек.

Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Дожди и сильный ветер ожидаются в выходные в Свердловской области
03 апреля 2026
Дожди, снег, гололед и потепление до +19° ожидаются в Свердловской области в начале недели
05 апреля 2026
Перепады температуры на 27°C прогнозируют в Свердловской области
01 апреля 2026
Свердловская Госавтоинспекция советует повременить со сменой шин, а мотоциклистам с поездками
05 апреля 2026

Общественника из Красноуфимска оштрафовали по статье о неуважении к власти из-за пересланного видео

Лингвистическая экспертиза пришла к выводу, что Андрей Баженов выражается в недопустимой форме
17:38 Похолодание и сильный ветер ожидаются в Свердловской области
17:16 Суд отменил кредит жительницы Режа, ставшей жертвой мошенников
16:16 Четверо екатеринбуржцев ответят перед судом за организацию незаконной миграции
15:53 В Екатеринбурге вырос спрос на ресейл и винтажный декор
15:52 Паводок разрушил мост в селе под Нижним Тагилом
15:38 Сбежавшему из колонии‑поселения первоуральцу грозит новый срок
14:41 В Екатеринбурге приступили к рассмотрению дела о махинациях с жильём для сирот
14:05 Таможенники оформили 3,5 тонны реквизита для гастролей оперного театра в Ташкенте
13:37 Девять лет колонии получил верхнепышминский пенсионер за убийство знакомого
13:18 Свердловский облсуд признал «Ресурсный центр для ЛГБТ»* экстремистским
11:40 В Екатеринбурге ночами будут закрывать движение на улице Комсомольской
11:17 Третьему энергоблоку Белоярской АЭС исполнилось 46 лет
10:43 Трассу между Кушвой и Нижней Турой закрыли из-за подтопления дороги
09:59 Верхняя Пышма опередила Москву по доле подключений к скоростному интернету
09:33 За год в СОКБ №1 провели более 80 пересадок костного мозга
22:06 Родителям травмировавшейся в Нижнем Тагиле девочки выплатят компенсацию
20:42 О потерявшемся между символизмом и сюрреализмом гении расскажут в Ельцин-центре
19:28 На дороге в Екатеринбурге погиб житель Первоуральска
19:05 Транспортная прокуратура добилась тепла и перерасчета для жителей Артёмовского
18:46 В Свердловской области планируют масштабное лесовосстановление
18:29 Благотворительный показ «Рыжего пса» пройдёт в Екатеринбурге
17:59 Информацию о провалившихся на тесте по русскому языку детей-иностранцев будут сдавать в свердловскую полицию
16:43 В Свердловской области ко Дню беременных для будущих мам подготовили лекции, экскурсии и памятные акции
15:49 В «Автомобилисте» заявили о завершении сотрудничества с Николаем Заварухиным
13:51 Россельхознадзор с помощью беспилотника выявил нарушения на фермах в Свердловской области
13:44 В Екатеринбурге прошел финал олимпиады по транспорту для студентов со всей страны
