Похолодание и сильный ветер ожидаются в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области прогнозируется похолодание до -8°C, и до -21°C на севере региона. Также ожидается сильный ветер с порывами до 16 метров в секунду.
В четверг, 9 апреля, в регионе ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами сильные, гололедица. Температура ночью на юге 0...+5°C, на севере -7...-2°C, на крайнем севере до -12°C; днём на юге +3...+8°C, на крайнем юге до +13°C, на севере -3...+2°C. Ветер 5-10 м/сек, днём местами порывы до 15 м/сек.
В столице Урала ночью +3...+5°C, дождь; днём +6...+8°C, дождь, переходящий в снег. Ветер 5-10 м/сек.
В пятницу, 10 апреля, в Свердловской области местами осадки в виде снега и мокрого снега, гололедица. Ночью -8...-3°C, севере до -13°C, на крайнем севере -21...-16°C; днём +1...+6°C. Ветер 4-9 м/сек, порывы до 16 м/сек.
В Екатеринбурге ночью -5...-3°C, снег; днём +1...+3°C, снег и мокрый снег. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
