В Екатеринбурге приступили к рассмотрению дела о махинациях с жильём для сирот
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Кировский районный суд приступил к рассмотрению одного из уголовных дел о финансовых махинациях с жильём, которое закупалось для сирот на средства области.
Как сообщили в пресс-службе райсуда, суд начал рассматривать дело заместителя директора ГКУ СО «Фонд жилищного строительства» Игоря Дорофеева. Ему вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») и часть 3 статьи 285 УК РФ («Злоупотреблении должностными полномочиями»).
Согласно материалам дела, Дорофеев искусственно завысил цену на 105 квартир, общая стоимость которых не превышала 93 711 765 рублей. В итоге жильё купили за 176 756 580 рублей. Разница в 82 934 552,59 рубля осталась у ООО «Жилые кварталы».
«Действия Дорофеева повлияли на обеспечение жильём 33 детей-сирот»,
– сказали в суде.
Підчёркивается, что подсудимый полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
Почти 1,8 млн заплатит экс-заведующая детсадом в Екатеринбурге за фиктивное трудоустройство подруг
30 марта 2026
30 марта 2026
В Кушве начали рассматривать дело об истязании ребёнка
06 апреля 2026
06 апреля 2026
Суд по делу о взрыве газа в Нижнем Тагиле начался в здании ДК и отметился демаршем потерпевшей
01 апреля 2026
01 апреля 2026