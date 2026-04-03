Четверо екатеринбуржцев ответят перед судом за организацию незаконной миграции
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении четырёх жителей Екатеринбурга, обвиняемых в организации незаконной миграции по частям 1 и 2 статьи 322.1 УК РФ. Уголовное дело направили в Орджоникидзевский районный суд.
Как сообщили в областной прокуратуре, среди фигурантов – трое мужчин и одна женщина. По версии следствия, с мая 2021 года по сентябрь 2024 года они оказывали для иностранцев услуги по легализации пребывания на территории России. Согласно материалам дела, за это время они заработали один миллион рублей.
Отмечается, что обвиняемая также действовала отдельно от своих соучастников, и с октября 2023 года по ноябрь 2024 года самостоятельно занималась незаконной миграцией.
«На основании полученных отрывных частей бланков талонов-уведомлений о регистрации по месту пребывания в хостеле, принадлежащем организации, собственником которой является один из обвиняемых, иностранные граждане получили трудовые патенты, после чего, заключая фиктивные трудовые договоры, приезжали в Россию»,
– рассказали в ведомстве.
