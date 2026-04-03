Таможенники оформили 3,5 тонны реквизита для гастролей оперного театра в Ташкенте





– пояснили в ведомстве. «Таможенная процедура временного вывоза требует обязательной идентификации вывезенных товаров при их обратном ввозе. Для этого театр готовит список с полным описанием декораций, костюмов, включая состав ткани, цвет, форму, используемые детали и украшения. При возвращении таможенники оперативно идентифицируют ввезённый груз и вывезенный по фотографиям»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Уральские таможенники оформили 3,5 тонн костюмов и декораций труппы Екатеринбургского театра оперы и балета, уезжающей на гастроли в Ташкент.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления, оперный театр представит одноактные балеты Михаила Фокина на сцене Государственного академического Большого театра Узбекистана им. Алишера Навои.С артистов таможенную пошлину не брали. Однако оформление было обязательным.Весь реквизит, необходимый для выступлений, поместился в грузовой автомобиль с длиной кузова 13 метров.