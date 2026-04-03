Таможенники оформили 3,5 тонны реквизита для гастролей оперного театра в Ташкенте
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Уральские таможенники оформили 3,5 тонн костюмов и декораций труппы Екатеринбургского театра оперы и балета, уезжающей на гастроли в Ташкент.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления, оперный театр представит одноактные балеты Михаила Фокина на сцене Государственного академического Большого театра Узбекистана им. Алишера Навои.
С артистов таможенную пошлину не брали. Однако оформление было обязательным.
Весь реквизит, необходимый для выступлений, поместился в грузовой автомобиль с длиной кузова 13 метров.
«Таможенная процедура временного вывоза требует обязательной идентификации вывезенных товаров при их обратном ввозе. Для этого театр готовит список с полным описанием декораций, костюмов, включая состав ткани, цвет, форму, используемые детали и украшения. При возвращении таможенники оперативно идентифицируют ввезённый груз и вывезенный по фотографиям»,
– пояснили в ведомстве.
