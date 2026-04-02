Паводок разрушил мост в селе под Нижним Тагилом
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Свердловской области паводок разрушил мост в селе Лая Горноуральского муниципального округа.
Также из‑за паводка под водой оказался мост через Туру, по которому проходит дорога от Туринской‑Слободы к деревням Решетникова и Сагай. Сейчас там установлены дорожные знаки 3.1 «Въезд запрещён». Также на месте работает ДПС. Перебраться через зону подтопления предлагают с помощью паромной переправы.
«В связи с повреждением моста талыми водами временно ограничено движение для всех видов транспорта у дома №1 по улице Тагильской. На месте организовано дежурство экипажей ДПС»,
– сообщили в УГИБДД.
Фото: УГИБДД по Свердловской области
