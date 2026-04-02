В Кушве начали рассматривать дело об истязании ребёнка
Фото: Кушвинский городской суд
Кушвинский городской суд приступил к рассмотрению дела местной жительницы, обвиняемой в истязании своего малолетнего сына – семилетнего мальчика.
По версии следствия, женщина постоянно издевалась над сыном: заставляла стоять коленями на сухой гречке, привязывала за ногу к кровати, оставляла голым на балконе и избивала ремнём.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области, на заседании обвиняемой продлили меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 сентября 2026 года.
«Следующее судебное заседание состоится 21 апреля в десять часов»
– сказали в пресс-службе.
