В Екатеринбурге ночами будут закрывать движение на улице Комсомольской
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге до 10 мая на ночь будут закрыть движение по улице Комсомольской в районе железнодорожных путей.
Это необходимо для строительства транспортной развязки на пересечении переулка Базового, улицы Комсомольской и Сибирского тракта, объяснили Вечерним ведомостям в пресс-службе городской администрации.
Дорогу будут закрывать с 23.00 до 06.00:
– до 19 апреля – ежедневно;
– с 20 апреля по 10 мая – по пятницам, субботам и воскресениям.
Это необходимо для строительства транспортной развязки на пересечении переулка Базового, улицы Комсомольской и Сибирского тракта, объяснили Вечерним ведомостям в пресс-службе городской администрации.
Дорогу будут закрывать с 23.00 до 06.00:
– до 19 апреля – ежедневно;
– с 20 апреля по 10 мая – по пятницам, субботам и воскресениям. Мероприятие для возрастной категории 18+
