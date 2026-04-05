Прокуратура начала проверку после гибели 8-летнего ребенка в Режевском пруду
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Режевская городская прокуратура начала проверку после несчастного случая в акватории городского пруда. По данным надзорного органа, вчера четверо детей вышли на лёд. Трое провалились под лёд: 8-летняя девочка смогла выбраться самостоятельно, семилетнюю девочку спас 9-летний мальчик. Один ребенок погиб.
Ранее МЧС сообщало о происшествии с участием лишь двух детей. По информации ведомства, одну девочку удалось спасти очевидцам, тело другой извлекли спасатели.
В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики Режевского муниципального округа при работе с указанной семьей, а также действиям ответственных лиц, в чьи обязанности входит обеспечение безопасности граждан на водных объектах, в том числе проведение профилактических мероприятий и контроль за соблюдением правил безопасности, и родителей несовершеннолетних,
— пишет пресс-служба прокуратуры
