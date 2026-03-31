Возрастное ограничение 18+
Свердловский облсуд признал «Ресурсный центр для ЛГБТ»* экстремистским
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд удовлетворил иск регионального управления Минюста о признании общественного объединения «Ресурсный центр для ЛГБТ»* экстремистским.
*По решению Свердловского областного суда «Ресурсный центр для ЛГБТ» признан экстремистским и запрещён на территории РФ. Мероприятие для возрастной категории 18+
Согласно материалам дела, «Ресурсный центр»* получал финансовую поддержку от иностранных организаций, а также от организаций, признанных в России иностранными агентами.
В объединённой пресс-службе судов Свердловской области также отметили, что объединение работало без статуса юрлица.
«Объединение вело деятельность через своих участников. В частности, центр* осуществлял открытую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, в том числе в молодёжной среде. Агитационная и пропагандистская работа велась преимущественно в интернете – мессенджерах, социальных сетях, а также в СМИ»,
– заявили в пресс-службе.
Кроме того, по мнению Минюста, мероприятия, которые проводил «Ресурсный центр»*, имели политический аспект.
Подчёркивается, что решение суда подлежит немедленному исполнению. Однако у ответчика ещё остаётся право обжаловать судебный акт в течение одного месяца.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
