Третьему энергоблоку Белоярской АЭС исполнилось 46 лет
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня энергоблоку №3 с реактором БН-600 Белоярской АЭС исполняется 46 лет. Его запустили в работу 8 апреля в 1980 году.
Напомним, в 2024 году Белоярская АЭС подавала документы на продление эксплуатации третьего энергоблока. В 2025 году после всех проверок Ростехнадзор разрешил использовать его ещё до 2040 года.
«БН-600 – первопроходец среди быстрых натриевых реакторов, на которого можно равняться. Над ним работали профессионалы: они заложили простые и эффективные решения, которые мы со стороны эксплуатации постарались развить и дополнить. Сегодня это надёжный, отлаженный механизм, способный достойно отработать срок»,
– отметил директор атомной станции Юрий Носов.
