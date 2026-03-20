Возрастное ограничение 18+
Проход по набережной Исети и Ольховки будет закрыт для екатеринбуржцев до ноября
Фото: Вечерние ведомости
С 1 апреля по 15 ноября на пешеходной части набережной рек Исети и Ольховки, от дома № 11 на улице Гражданской до улицы Колмогорова, будет ограничено движение. Об этом сообщает администрация города. Ограничение связано с проведением работ по благоустройству участка набережной.
На время ремонта организован альтернативный пешеходный маршрут по улицам Гражданской и Колмогорова.
Напомним, набережная Ольховки и левого берега Исети в районе бывшей железнодорожной больницы стала победителем в рейтинговом голосовании по проекту ФГКС в 2025 году. Проект изменили после того, как свои замечания к нему высказал тогда ещё врио губернатора Денис Паслер. Проект благоустройства разрабатывало за 2,9 млн рублей ООО «Строительное проектирование "Куб"» (при том, что начальная цена контракта составляла почти 5 млн рублей). На реализацию работ мэрия Екатеринбурга выделила 328 млн рублей. Аукцион на выполнение благоустройства провело МКУ «Городское благоустройство», победителем стало ООО «Вавилон» с предложением около 292 млн рублей.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Екатеринбургского предпринимателя оштрафовали за организацию стоянки маломерных судов на Исети
26 марта 2026
26 марта 2026
Улица Николая Коляды, «Преображенский» и бюст Ивана Устинова: новые топонимы Екатеринбурга
28 марта 2026
28 марта 2026